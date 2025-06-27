https://1prime.ru/20250627/zelenskiy-858952105.html

"Он к этому готов". Кровавый план Зеленского вызвал негодование на Украине

"Он к этому готов". Кровавый план Зеленского вызвал негодование на Украине - 27.06.2025, ПРАЙМ

"Он к этому готов". Кровавый план Зеленского вызвал негодование на Украине

Глава киевского режима Владимир Зеленский намерен воевать о тех пор, пока у него не закончится население. Таким мнением в эфире своего YouTube-канала поделился... | 27.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-27T08:14+0300

2025-06-27T08:14+0300

2025-06-27T08:14+0300

политика

украина

владимир зеленский

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МОСКВА, 27 июн - ПРАЙМ. Глава киевского режима Владимир Зеленский намерен воевать о тех пор, пока у него не закончится население. Таким мнением в эфире своего YouTube-канала поделился экс-помощник Леонида Кучмы Олег Соскин."Сколько еще осталось? Миллионов 20 там на этой территории вместе с остатками младенцев. <…> До последнего украинца. Я думаю, он (Зеленский. — Прим. ред.) готов к этому уже в этом году", — отметил он.По словам руководителя центра поддержки аэроразведки ВСУ Марии Берлинской, население Украины, в том числе, женщины, должны быть готовы к мобилизации.

https://1prime.ru/20250626/zelenskiy-858940687.html

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украина, владимир зеленский