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"Он к этому готов". Кровавый план Зеленского вызвал негодование на Украине
"Он к этому готов". Кровавый план Зеленского вызвал негодование на Украине - 27.06.2025, ПРАЙМ
"Он к этому готов". Кровавый план Зеленского вызвал негодование на Украине
Глава киевского режима Владимир Зеленский намерен воевать о тех пор, пока у него не закончится население. Таким мнением в эфире своего YouTube-канала поделился... | 27.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-27T08:14+0300
2025-06-27T08:14+0300
2025-06-27T08:14+0300
политика
украина
владимир зеленский
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МОСКВА, 27 июн - ПРАЙМ. Глава киевского режима Владимир Зеленский намерен воевать о тех пор, пока у него не закончится население. Таким мнением в эфире своего YouTube-канала поделился экс-помощник Леонида Кучмы Олег Соскин."Сколько еще осталось? Миллионов 20 там на этой территории вместе с остатками младенцев. <…> До последнего украинца. Я думаю, он (Зеленский. — Прим. ред.) готов к этому уже в этом году", — отметил он.По словам руководителя центра поддержки аэроразведки ВСУ Марии Берлинской, население Украины, в том числе, женщины, должны быть готовы к мобилизации.
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украина, владимир зеленский
Политика, УКРАИНА, Владимир Зеленский
"Он к этому готов". Кровавый план Зеленского вызвал негодование на Украине
Соскин: Зеленский готов воевать до последнего мирного украинца
МОСКВА, 27 июн - ПРАЙМ. Глава киевского режима Владимир Зеленский намерен воевать о тех пор, пока у него не закончится население. Таким мнением в эфире своего YouTube-канала поделился экс-помощник Леонида Кучмы Олег Соскин.
"Сколько еще осталось? Миллионов 20 там на этой территории вместе с остатками младенцев. <…> До последнего украинца. Я думаю, он (Зеленский. — Прим. ред.) готов к этому уже в этом году", — отметил он.
По словам руководителя центра поддержки аэроразведки ВСУ Марии Берлинской, население Украины, в том числе, женщины, должны быть готовы к мобилизации.
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