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"Очевидно": на Украине раскрыли истинную цель встречи Зеленского с Трампом - 27.06.2025, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20250627/zelenskiy-858953097.html
"Очевидно": на Украине раскрыли истинную цель встречи Зеленского с Трампом
"Очевидно": на Украине раскрыли истинную цель встречи Зеленского с Трампом - 27.06.2025, ПРАЙМ
"Очевидно": на Украине раскрыли истинную цель встречи Зеленского с Трампом
Депутат Верховной рады Александр Дубинский заявил, что встреча Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом была необходима для укрепления... | 27.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-27T08:42+0300
2025-06-27T08:42+0300
политика
украина
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МОСКВА, 27 июн - ПРАЙМ. Депутат Верховной рады Александр Дубинский заявил, что встреча Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом была необходима для укрепления международной легитимности Зеленского."Очевидно, что встреча с Трампом Зеленскому была нужна не для разговоров о мире, а для очередного признания своей международной легитимности перед саммитом ЕС, на который он делает основную ставку после провала “устремлений в НАТО”, — написал Дубинский в своем Telegram-канале.Зеленский встретился с Трампом в рамках саммита НАТО. По словам американского лидера, с ходе непродолжительной встречи тема прекращения огня на Украине не поднималась. Однако Трамп выразил уверенность в стремлении президента России Владимира Путина к урегулированию конфликта.Президентские выборы на Украине, запланированные на 31 марта 2024 года, были отменены из-за военного положения и всеобщей мобилизации. Зеленский назвал выборы несвоевременными, несмотря на истечение его президентских полномочий 20 мая 2023 года. Официальный Киев настаивает на легитимности Зеленского до избрания нового президента.
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украина, сша, владимир зеленский, дональд трамп, нато, ес
Политика, УКРАИНА, США, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, НАТО, ЕС
08:42 27.06.2025
 
"Очевидно": на Украине раскрыли истинную цель встречи Зеленского с Трампом

Дубинский: очевидно, что Зеленский встретился с Трампом не для разговоров о мире

© Фото : Public Domain/President Of UkraineПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 27.06.2025
© Фото : Public Domain/President Of Ukraine
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МОСКВА, 27 июн - ПРАЙМ. Депутат Верховной рады Александр Дубинский заявил, что встреча Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом была необходима для укрепления международной легитимности Зеленского.
"Очевидно, что встреча с Трампом Зеленскому была нужна не для разговоров о мире, а для очередного признания своей международной легитимности перед саммитом ЕС, на который он делает основную ставку после провала “устремлений в НАТО”, — написал Дубинский в своем Telegram-канале.
Зеленский встретился с Трампом в рамках саммита НАТО. По словам американского лидера, с ходе непродолжительной встречи тема прекращения огня на Украине не поднималась. Однако Трамп выразил уверенность в стремлении президента России Владимира Путина к урегулированию конфликта.
Президентские выборы на Украине, запланированные на 31 марта 2024 года, были отменены из-за военного положения и всеобщей мобилизации. Зеленский назвал выборы несвоевременными, несмотря на истечение его президентских полномочий 20 мая 2023 года. Официальный Киев настаивает на легитимности Зеленского до избрания нового президента.
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 27.06.2025
"Он к этому готов". Кровавый план Зеленского вызвал негодование на Украине
08:14
 
ПолитикаУКРАИНАСШАВладимир ЗеленскийДональд ТрампНАТОЕС
 
 
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