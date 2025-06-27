https://1prime.ru/20250627/zelenskiy-858953097.html

"Очевидно": на Украине раскрыли истинную цель встречи Зеленского с Трампом

"Очевидно": на Украине раскрыли истинную цель встречи Зеленского с Трампом - 27.06.2025, ПРАЙМ

"Очевидно": на Украине раскрыли истинную цель встречи Зеленского с Трампом

Депутат Верховной рады Александр Дубинский заявил, что встреча Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом была необходима для укрепления... | 27.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-27T08:42+0300

2025-06-27T08:42+0300

2025-06-27T08:42+0300

политика

украина

сша

владимир зеленский

дональд трамп

нато

ес

https://cdnn.1prime.ru/img/84131/46/841314696_0:157:3000:1845_1920x0_80_0_0_cbf1578ee11259b033e719dc5be2b27e.jpg

МОСКВА, 27 июн - ПРАЙМ. Депутат Верховной рады Александр Дубинский заявил, что встреча Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом была необходима для укрепления международной легитимности Зеленского."Очевидно, что встреча с Трампом Зеленскому была нужна не для разговоров о мире, а для очередного признания своей международной легитимности перед саммитом ЕС, на который он делает основную ставку после провала “устремлений в НАТО”, — написал Дубинский в своем Telegram-канале.Зеленский встретился с Трампом в рамках саммита НАТО. По словам американского лидера, с ходе непродолжительной встречи тема прекращения огня на Украине не поднималась. Однако Трамп выразил уверенность в стремлении президента России Владимира Путина к урегулированию конфликта.Президентские выборы на Украине, запланированные на 31 марта 2024 года, были отменены из-за военного положения и всеобщей мобилизации. Зеленский назвал выборы несвоевременными, несмотря на истечение его президентских полномочий 20 мая 2023 года. Официальный Киев настаивает на легитимности Зеленского до избрания нового президента.

https://1prime.ru/20250627/zelenskiy-858952105.html

украина

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

украина, сша, владимир зеленский, дональд трамп, нато, ес