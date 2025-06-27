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"Очевидно": на Украине раскрыли истинную цель встречи Зеленского с Трампом
"Очевидно": на Украине раскрыли истинную цель встречи Зеленского с Трампом - 27.06.2025, ПРАЙМ
"Очевидно": на Украине раскрыли истинную цель встречи Зеленского с Трампом
Депутат Верховной рады Александр Дубинский заявил, что встреча Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом была необходима для укрепления... | 27.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-27T08:42+0300
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МОСКВА, 27 июн - ПРАЙМ. Депутат Верховной рады Александр Дубинский заявил, что встреча Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом была необходима для укрепления международной легитимности Зеленского."Очевидно, что встреча с Трампом Зеленскому была нужна не для разговоров о мире, а для очередного признания своей международной легитимности перед саммитом ЕС, на который он делает основную ставку после провала “устремлений в НАТО”, — написал Дубинский в своем Telegram-канале.Зеленский встретился с Трампом в рамках саммита НАТО. По словам американского лидера, с ходе непродолжительной встречи тема прекращения огня на Украине не поднималась. Однако Трамп выразил уверенность в стремлении президента России Владимира Путина к урегулированию конфликта.Президентские выборы на Украине, запланированные на 31 марта 2024 года, были отменены из-за военного положения и всеобщей мобилизации. Зеленский назвал выборы несвоевременными, несмотря на истечение его президентских полномочий 20 мая 2023 года. Официальный Киев настаивает на легитимности Зеленского до избрания нового президента.
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Политика, УКРАИНА, США, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, НАТО, ЕС
"Очевидно": на Украине раскрыли истинную цель встречи Зеленского с Трампом
Дубинский: очевидно, что Зеленский встретился с Трампом не для разговоров о мире
МОСКВА, 27 июн - ПРАЙМ. Депутат Верховной рады Александр Дубинский заявил, что встреча Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом была необходима для укрепления международной легитимности Зеленского.
"Очевидно, что встреча с Трампом Зеленскому была нужна не для разговоров о мире, а для очередного признания своей международной легитимности перед саммитом ЕС, на который он делает основную ставку после провала “устремлений в НАТО”, — написал Дубинский в своем Telegram-канале.
Зеленский встретился с Трампом в рамках саммита НАТО. По словам американского лидера, с ходе непродолжительной встречи тема прекращения огня на Украине не поднималась. Однако Трамп выразил уверенность в стремлении президента России Владимира Путина к урегулированию конфликта.
Президентские выборы на Украине, запланированные на 31 марта 2024 года, были отменены из-за военного положения и всеобщей мобилизации. Зеленский назвал выборы несвоевременными, несмотря на истечение его президентских полномочий 20 мая 2023 года. Официальный Киев настаивает на легитимности Зеленского до избрания нового президента.
"Он к этому готов". Кровавый план Зеленского вызвал негодование на Украине