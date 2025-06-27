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"Помощи нет": в Киеве пришли к мрачному выводу для Зеленского
"Помощи нет": в Киеве пришли к мрачному выводу для Зеленского - 27.06.2025, ПРАЙМ
"Помощи нет": в Киеве пришли к мрачному выводу для Зеленского
Депутат Верховной Рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене, заявил о безрезультатности визита Владимира Зеленского на саммит НАТО в | 27.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-27T17:05+0300
2025-06-27T17:05+0300
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МОСКВА, 27 июн - ПРАЙМ. Депутат Верховной Рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене, заявил о безрезультатности визита Владимира Зеленского на саммит НАТО в Гааге и отсутствии у Украины возможностей для продолжения конфликта с Россией."Новых пакетов помощи нет. Те, которые были от США, заканчиваются по итогам июля уже к августу, поддержка точечная, ситуативная, не глобальная. Есть возможность продолжать войну дальше? Нет. Поэтому вот эта позиция, вот этот сейчас разброс карт на столе между всеми участниками показывает, что в принципе надо двигаться дальше к перемирию", — заявил Дубинский в эфире своего YouTube-канала.По словам политика, главной целью визита главы киевского режима было получение одобрения дальнейших военных действий и обеспечение финансовой или военной помощи. Как отметил Дубинский, визит оказался неудачным, и Зеленский не добился своей цели, оставив Украину ни с чем.Саммит НАТО, первый после избрания Дональда Трампа президентом США, состоялся 24-25 июня в Гааге. В ходе саммита американский критиковал низкий уровень оборонных расходов стран-членов альянса, добиваясь их увеличения.Итоговым решением саммита стало условное обязательство стран-членов выделять 2% ВВП на оборону к 2035 году, несмотря на возражения Испании. Испанский премьер Педро Санчес еще до саммита заявил в официальном письме генсеку НАТО Марку Рютте об отказе Испании поддерживать подобные решения в сфере обороны, однако предложил со стороны Мадрида более гибкую формулировку.
https://1prime.ru/20250627/rossiya-858963905.html
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украина, владимир зеленский, нато, гаага
Политика, УКРАИНА, Владимир Зеленский, НАТО, Гаага
"Помощи нет": в Киеве пришли к мрачному выводу для Зеленского
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МОСКВА, 27 июн - ПРАЙМ. Депутат Верховной Рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене, заявил о безрезультатности визита Владимира Зеленского на саммит НАТО в Гааге и отсутствии у Украины возможностей для продолжения конфликта с Россией.
"Новых пакетов помощи нет. Те, которые были от США, заканчиваются по итогам июля уже к августу, поддержка точечная, ситуативная, не глобальная. Есть возможность продолжать войну дальше? Нет. Поэтому вот эта позиция, вот этот сейчас разброс карт на столе между всеми участниками показывает, что в принципе надо двигаться дальше к перемирию", — заявил Дубинский в эфире своего YouTube-канала.
По словам политика, главной целью визита главы киевского режима было получение одобрения дальнейших военных действий и обеспечение финансовой или военной помощи. Как отметил Дубинский, визит оказался неудачным, и Зеленский не добился своей цели, оставив Украину ни с чем.
Саммит НАТО, первый после избрания Дональда Трампа президентом США, состоялся 24-25 июня в Гааге. В ходе саммита американский критиковал низкий уровень оборонных расходов стран-членов альянса, добиваясь их увеличения.
Итоговым решением саммита стало условное обязательство стран-членов выделять 2% ВВП на оборону к 2035 году, несмотря на возражения Испании. Испанский премьер Педро Санчес еще до саммита заявил в официальном письме генсеку НАТО Марку Рютте об отказе Испании поддерживать подобные решения в сфере обороны, однако предложил со стороны Мадрида более гибкую формулировку.
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