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"Никогда не слышали". В США провели опрос об отношении к Зеленскому - 27.06.2025, ПРАЙМ
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"Никогда не слышали". В США провели опрос об отношении к Зеленскому
"Никогда не слышали". В США провели опрос об отношении к Зеленскому - 27.06.2025, ПРАЙМ
"Никогда не слышали". В США провели опрос об отношении к Зеленскому
Свыше 30% граждан Соединенных Штатов вообще не знают, кто такой Владимир Зеленский, и никогда о нем не слышали. Об этом свидетельствуют опубликованные сегодня... | 27.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-27T18:30+0300
2025-06-27T18:32+0300
политика
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МОСКВА, 27 июн - ПРАЙМ. Свыше 30% граждан Соединенных Штатов вообще не знают, кто такой Владимир Зеленский, и никогда о нем не слышали. Об этом свидетельствуют опубликованные сегодня результаты опроса, который провела исследовательская компания Tyson Group 25-26 июня среди 1027 респондентов.Как показало исследование, 31% опрошенных никогда не слышал о Зеленском. При этом 13% респондентов относятся к главе киевского режима неблагожелательно, а 14% - скорее неблагожелательно.В то же время 22% участников опроса засвидетельствовали свое, наоборот, очень благожелательное отношение к "просроченному президенту", а 20% - скорее благожелательное.Как сообщается в материалах исследования, общий уровень благожелательного отношения к главе киевского режима составил 42%. Таким образом, Зеленский обогнал израильского премьера Биньямина Нетаньяху, у которого этот показатель составил только 29%.Вместе с тем в Tyson Group заявили, что оценивают статистическую погрешность проведенного исследования в 3,1 п. п.
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сша, опрос
Политика, США, опрос
18:30 27.06.2025 (обновлено: 18:32 27.06.2025)
 
"Никогда не слышали". В США провели опрос об отношении к Зеленскому

Опрос Tyson Group: более 30% американцев никогда не слышали про Зеленского

© Фото : MSC/Kuhlmann/Peter SaltВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 27.06.2025
© Фото : MSC/Kuhlmann/Peter Salt
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МОСКВА, 27 июн - ПРАЙМ. Свыше 30% граждан Соединенных Штатов вообще не знают, кто такой Владимир Зеленский, и никогда о нем не слышали. Об этом свидетельствуют опубликованные сегодня результаты опроса, который провела исследовательская компания Tyson Group 25-26 июня среди 1027 респондентов.
Как показало исследование, 31% опрошенных никогда не слышал о Зеленском. При этом 13% респондентов относятся к главе киевского режима неблагожелательно, а 14% - скорее неблагожелательно.
В то же время 22% участников опроса засвидетельствовали свое, наоборот, очень благожелательное отношение к "просроченному президенту", а 20% - скорее благожелательное.
Как сообщается в материалах исследования, общий уровень благожелательного отношения к главе киевского режима составил 42%. Таким образом, Зеленский обогнал израильского премьера Биньямина Нетаньяху, у которого этот показатель составил только 29%.
Вместе с тем в Tyson Group заявили, что оценивают статистическую погрешность проведенного исследования в 3,1 п. п.
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