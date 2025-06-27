https://1prime.ru/20250627/zelenskiy-858977150.html

"Никогда не слышали". В США провели опрос об отношении к Зеленскому

"Никогда не слышали". В США провели опрос об отношении к Зеленскому - 27.06.2025, ПРАЙМ

"Никогда не слышали". В США провели опрос об отношении к Зеленскому

Свыше 30% граждан Соединенных Штатов вообще не знают, кто такой Владимир Зеленский, и никогда о нем не слышали. Об этом свидетельствуют опубликованные сегодня... | 27.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-27T18:30+0300

2025-06-27T18:30+0300

2025-06-27T18:32+0300

политика

сша

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МОСКВА, 27 июн - ПРАЙМ. Свыше 30% граждан Соединенных Штатов вообще не знают, кто такой Владимир Зеленский, и никогда о нем не слышали. Об этом свидетельствуют опубликованные сегодня результаты опроса, который провела исследовательская компания Tyson Group 25-26 июня среди 1027 респондентов.Как показало исследование, 31% опрошенных никогда не слышал о Зеленском. При этом 13% респондентов относятся к главе киевского режима неблагожелательно, а 14% - скорее неблагожелательно.В то же время 22% участников опроса засвидетельствовали свое, наоборот, очень благожелательное отношение к "просроченному президенту", а 20% - скорее благожелательное.Как сообщается в материалах исследования, общий уровень благожелательного отношения к главе киевского режима составил 42%. Таким образом, Зеленский обогнал израильского премьера Биньямина Нетаньяху, у которого этот показатель составил только 29%.Вместе с тем в Tyson Group заявили, что оценивают статистическую погрешность проведенного исследования в 3,1 п. п.

https://1prime.ru/20250626/zelenskiy-858914996.html

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