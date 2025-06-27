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Золото дешевеет после объявления США о заключении торговой сделки с Китаем

Золото дешевеет после объявления США о заключении торговой сделки с Китаем - 27.06.2025, ПРАЙМ

Золото дешевеет после объявления США о заключении торговой сделки с Китаем

Стоимость золота в пятницу утром опускается более чем на 1% после заявлений президента США Дональда Трампа о заключении торговой сделки с Китаем, следует из... | 27.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-27T08:45+0300

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МОСКВА, 27 июн - ПРАЙМ. Стоимость золота в пятницу утром опускается более чем на 1% после заявлений президента США Дональда Трампа о заключении торговой сделки с Китаем, следует из данных торгов. По состоянию на 8.32 мск цена августовского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex опускалась на 37,75 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 1,13%, до 3 310,25 доллара за тройскую унцию. Июльский фьючерс на серебро дешевел на 0,45% - до 36,428 доллара. В четверг вечером президент США заявил, что в среду подписал торговую сделку с Китаем и теперь ожидается подписание соглашения с Индией. Трамп в начале июня заявил, что новое торговое соглашение между США и Китаем готово и ожидает финального одобрения на уровне лидеров двух стран. По его словам, Пекин обязался поставить США редкоземельные металлы и другие природные ископаемые в полном объеме "авансом", а Вашингтон в свою очередь выполнит свои договоренности, включая допуск китайских студентов в американские колледжи и университеты. Позитивные новости относительно мировой торговли могут снижать спрос на золото как на "актив-убежище", что может вызвать понижающий эффект на котировки драгоценного металла.

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