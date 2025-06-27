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Золото дешевеет после объявления США о заключении торговой сделки с Китаем - 27.06.2025, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20250627/zoloto-858953329.html
Золото дешевеет после объявления США о заключении торговой сделки с Китаем
Золото дешевеет после объявления США о заключении торговой сделки с Китаем - 27.06.2025, ПРАЙМ
Золото дешевеет после объявления США о заключении торговой сделки с Китаем
Стоимость золота в пятницу утром опускается более чем на 1% после заявлений президента США Дональда Трампа о заключении торговой сделки с Китаем, следует из... | 27.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-27T08:45+0300
2025-06-27T08:45+0300
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МОСКВА, 27 июн - ПРАЙМ. Стоимость золота в пятницу утром опускается более чем на 1% после заявлений президента США Дональда Трампа о заключении торговой сделки с Китаем, следует из данных торгов. По состоянию на 8.32 мск цена августовского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex опускалась на 37,75 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 1,13%, до 3 310,25 доллара за тройскую унцию. Июльский фьючерс на серебро дешевел на 0,45% - до 36,428 доллара. В четверг вечером президент США заявил, что в среду подписал торговую сделку с Китаем и теперь ожидается подписание соглашения с Индией. Трамп в начале июня заявил, что новое торговое соглашение между США и Китаем готово и ожидает финального одобрения на уровне лидеров двух стран. По его словам, Пекин обязался поставить США редкоземельные металлы и другие природные ископаемые в полном объеме "авансом", а Вашингтон в свою очередь выполнит свои договоренности, включая допуск китайских студентов в американские колледжи и университеты. Позитивные новости относительно мировой торговли могут снижать спрос на золото как на "актив-убежище", что может вызвать понижающий эффект на котировки драгоценного металла.
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золото, цены на золото, рынок, торги
Экономика, золото, цены на золото, Рынок, Торги
08:45 27.06.2025
 
Золото дешевеет после объявления США о заключении торговой сделки с Китаем

Золото дешевеет более чем на 1% после заявлений Трампа о торговой сделке США с Китаем

© РИА Новости . Павел Лисицын | Перейти в медиабанкЗолото
Золото - ПРАЙМ, 1920, 27.06.2025
© РИА Новости . Павел Лисицын
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МОСКВА, 27 июн - ПРАЙМ. Стоимость золота в пятницу утром опускается более чем на 1% после заявлений президента США Дональда Трампа о заключении торговой сделки с Китаем, следует из данных торгов.
По состоянию на 8.32 мск цена августовского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex опускалась на 37,75 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 1,13%, до 3 310,25 доллара за тройскую унцию. Июльский фьючерс на серебро дешевел на 0,45% - до 36,428 доллара.
В четверг вечером президент США заявил, что в среду подписал торговую сделку с Китаем и теперь ожидается подписание соглашения с Индией.
Трамп в начале июня заявил, что новое торговое соглашение между США и Китаем готово и ожидает финального одобрения на уровне лидеров двух стран. По его словам, Пекин обязался поставить США редкоземельные металлы и другие природные ископаемые в полном объеме "авансом", а Вашингтон в свою очередь выполнит свои договоренности, включая допуск китайских студентов в американские колледжи и университеты.
Позитивные новости относительно мировой торговли могут снижать спрос на золото как на "актив-убежище", что может вызвать понижающий эффект на котировки драгоценного металла.
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