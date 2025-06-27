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Стоимость золота опустилась ниже 3300 долларов за тройскую унцию

Стоимость золота опустилась ниже 3300 долларов за тройскую унцию - 27.06.2025, ПРАЙМ

Стоимость золота опустилась ниже 3300 долларов за тройскую унцию

Стоимость золота в пятницу утром снижается более чем на 1,4%, показатель опустился ниже 3 300 долларов за тройскую унцию впервые с 30 мая, следует из данных... | 27.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-27T09:45+0300

2025-06-27T09:45+0300

2025-06-27T09:49+0300

экономика

золото

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МОСКВА, 27 июн - ПРАЙМ. Стоимость золота в пятницу утром снижается более чем на 1,4%, показатель опустился ниже 3 300 долларов за тройскую унцию впервые с 30 мая, следует из данных торгов.По состоянию на 9.43 мск цена августовского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex опускалась на 47,48 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 1,42%, до 3 300,52 доллара за тройскую унцию, минутами ранее показатель достиг минимальной отметки в 3 298,6 доллара.Июльский фьючерс на серебро дешевел на 0,73% - до 36,325 доллара.

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золото