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Стоимость золота опустилась ниже 3300 долларов за тройскую унцию
Стоимость золота опустилась ниже 3300 долларов за тройскую унцию - 27.06.2025, ПРАЙМ
Стоимость золота опустилась ниже 3300 долларов за тройскую унцию
Стоимость золота в пятницу утром снижается более чем на 1,4%, показатель опустился ниже 3 300 долларов за тройскую унцию впервые с 30 мая, следует из данных... | 27.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-27T09:45+0300
2025-06-27T09:45+0300
2025-06-27T09:49+0300
экономика
золото
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МОСКВА, 27 июн - ПРАЙМ. Стоимость золота в пятницу утром снижается более чем на 1,4%, показатель опустился ниже 3 300 долларов за тройскую унцию впервые с 30 мая, следует из данных торгов.По состоянию на 9.43 мск цена августовского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex опускалась на 47,48 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 1,42%, до 3 300,52 доллара за тройскую унцию, минутами ранее показатель достиг минимальной отметки в 3 298,6 доллара.Июльский фьючерс на серебро дешевел на 0,73% - до 36,325 доллара.
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золото
Стоимость золота опустилась ниже 3300 долларов за тройскую унцию
Стоимость золота опустилась ниже $3300 за тройскую унцию впервые с 30 мая
МОСКВА, 27 июн - ПРАЙМ. Стоимость золота в пятницу утром снижается более чем на 1,4%, показатель опустился ниже 3 300 долларов за тройскую унцию впервые с 30 мая, следует из данных торгов.
По состоянию на 9.43 мск цена августовского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex опускалась на 47,48 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 1,42%, до 3 300,52 доллара за тройскую унцию, минутами ранее показатель достиг минимальной отметки в 3 298,6 доллара.
Июльский фьючерс на серебро дешевел на 0,73% - до 36,325 доллара.
Золото дешевеет после объявления США о заключении торговой сделки с Китаем