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Цена на золото готовится завершить вторую неделю подряд в минусе - 27.06.2025, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20250627/zoloto-858975864.html
Цена на золото готовится завершить вторую неделю подряд в минусе
Цена на золото готовится завершить вторую неделю подряд в минусе - 27.06.2025, ПРАЙМ
Цена на золото готовится завершить вторую неделю подряд в минусе
Стоимость золота в пятницу вечером снижается на 2%, готовится показать вторую подряд неделю в минусе, следует из данных торгов. | 27.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-27T17:58+0300
2025-06-27T17:58+0300
экономика
золото
цены на золото
рынок
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МОСКВА, 27 июн - ПРАЙМ. Стоимость золота в пятницу вечером снижается на 2%, готовится показать вторую подряд неделю в минусе, следует из данных торгов. По состоянию на 17.52 мск цена августовского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex опускалась на 67,7 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 2,03%, до 3 280,3 доллара за тройскую унцию. Июльский фьючерс на серебро дешевел на 1,74% - до 35,955 доллара. С понедельника золото подешевело на 3,7%. По итогам предыдущей недели стоимость драгоценного металла опустилась на 1,9%. Давление на котировки золота могут оказывать новости вокруг торговых переговоров США и КНР. Американский президент Дональд Трамп заявил в четверг, что 25 июня подписал торговую сделку с Китаем и теперь ожидается подписание соглашения с Индией. Трейдеры также оценивают американскую макростатистику. Так, доходы и расходы населения США в мае неожиданно снизились в месячном выражении - на 0,4% и 0,1% соответственно. А индекс потребительских настроений Мичиганского университета, отражающий степень доверия домохозяйств к экономике США, по окончательной оценке, в июне увеличился до 60,7 пункта с уровня мая в 52,2 пункта, предварительные данные предполагали рост до 60,5 пункта.
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золото, цены на золото, рынок
Экономика, золото, цены на золото, Рынок
17:58 27.06.2025
 
Цена на золото готовится завершить вторую неделю подряд в минусе

Золото дешевеет в пятницу на 2%, готовясь завершить вторую неделю подряд снижением

© РИА Новости . Илья Наймушин | Перейти в медиабанкГотовые маркированные слитки золота высшей пробы 99,99% чистоты
Готовые маркированные слитки золота высшей пробы 99,99% чистоты - ПРАЙМ, 1920, 27.06.2025
© РИА Новости . Илья Наймушин
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МОСКВА, 27 июн - ПРАЙМ. Стоимость золота в пятницу вечером снижается на 2%, готовится показать вторую подряд неделю в минусе, следует из данных торгов.
По состоянию на 17.52 мск цена августовского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex опускалась на 67,7 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 2,03%, до 3 280,3 доллара за тройскую унцию. Июльский фьючерс на серебро дешевел на 1,74% - до 35,955 доллара.
С понедельника золото подешевело на 3,7%. По итогам предыдущей недели стоимость драгоценного металла опустилась на 1,9%.
Давление на котировки золота могут оказывать новости вокруг торговых переговоров США и КНР. Американский президент Дональд Трамп заявил в четверг, что 25 июня подписал торговую сделку с Китаем и теперь ожидается подписание соглашения с Индией.
Трейдеры также оценивают американскую макростатистику. Так, доходы и расходы населения США в мае неожиданно снизились в месячном выражении - на 0,4% и 0,1% соответственно. А индекс потребительских настроений Мичиганского университета, отражающий степень доверия домохозяйств к экономике США, по окончательной оценке, в июне увеличился до 60,7 пункта с уровня мая в 52,2 пункта, предварительные данные предполагали рост до 60,5 пункта.
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Экономиказолотоцены на золотоРынок
 
 
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