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Стало известно, как США коррумпировали бывшее правительство Афганистана

Стало известно, как США коррумпировали бывшее правительство Афганистана - 28.06.2025, ПРАЙМ

Стало известно, как США коррумпировали бывшее правительство Афганистана

Американский дипломат и политический эксперт, бывший спецпредставитель США по афганскому урегулированию Залмай Халилзад признался, что правительство... | 28.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-28T16:28+0300

2025-06-28T16:28+0300

2025-06-28T16:28+0300

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МОСКВА, 28 июн - ПРАЙМ. Американский дипломат и политический эксперт, бывший спецпредставитель США по афганскому урегулированию Залмай Халилзад признался, что правительство Афганистана, которое сменили талибы, было неэффективным и коррумпированным. "Несмотря на масштабную поддержку со стороны США, предыдущее афганское правительство потерпело неудачу из-за плохого управления, неэффективности в боевых действиях и провальных переговоров", - написал он в субботу в соцсети Х. По мнению Халилзада, прежний режим преуспевал лишь в пропаганде и упустил все предоставленные ему возможности. "Оно (правительство - ред.) было коррумпированным и находилось под контролем людей, которые сами были коррумпированы и преуспевали лишь в пропаганде. Они упустили прекрасную возможность для народа Афганистана. Я опечален произошедшим", - написал политик. Халилзад занимал пост постоянного представителя США при ООН при президенте Джордже Буше-младшем и в начале президентского срока Барака Обамы. До этого занимал посты посла в Афганистане (2003-2005 годы) и посла в Ираке (2005-2007 годы). В сентябре 2018 был назначен специальным представителем США по примирению в Афганистане и занимал этот пост при администрациях Дональда Трампа и Джо Байдена. На этой должности Халилзад вел переговоры с представителями движения "Талибан", результатом которых стало заключение Дохийского соглашения и последующий вывод американских войск из Афганистана. После молниеносного захвата талибами в августе 2021 года Кабула и крушения Исламской республики Халилзад неоднократно подвергался острой критике за провал стратегии США в Афганистане.

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