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Российского дипломата вызвали в МИД в Баку - 28.06.2025, ПРАЙМ
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Российского дипломата вызвали в МИД в Баку
Российского дипломата вызвали в МИД в Баку - 28.06.2025, ПРАЙМ
Российского дипломата вызвали в МИД в Баку
МИД Азербайджана вызвал временного поверенного в делах посольства России в стране Петра Волковых в связи с задержаниями в Екатеринбурге подозреваемых в... | 28.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-28T16:28+0300
2025-06-28T16:28+0300
происшествия
россия
дипломат
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БАКУ, 28 июн - ПРАЙМ. МИД Азербайджана вызвал временного поверенного в делах посольства России в стране Петра Волковых в связи с задержаниями в Екатеринбурге подозреваемых в нескольких убийствах, говорится в сообщении МИД республики. Следственное управление СК РФ по Свердловской области ранее сообщило о задержании в Екатеринбурге участников преступной группы по делу об убийствах прошлых лет. В ведомстве отметили, что скоро им будет избрана мера пресечения. По версии следствия, фигуранты, "входившие в состав этнической преступной группы", причастны к ряду эпизодов убийств и покушений на убийство, совершённых на территории города Екатеринбурга в 2001, 2010, 2011 годах. Несколько подозреваемых уже дали признательные показания, сотрудничают со следствием, проведены обыски по местам проживания указанных лиц. "Временный поверенный в делах посольства Российской Федерации в Азербайджанской Республике Петр Волоковых был вызван в министерство иностранных дел... Российской стороне был выражен решительный протест в связи с рейдами 27 июня 2025 года в Екатеринбурге в квартирах, где проживают наши соотечественники", - отмечается в сообщении. По утверждению азербайджанской стороны, в ходе "рейдов" были погибшие и тяжело раненые, девять человек арестованы. "Мы ждем расследования вопроса и скорейшего привлечения к уголовной ответственности всех лиц, совершивших насилие", - говорится в информации МИД Азербайджана. В СУСК также ранее уточнили, что фигуранты уголовного дела об убийстве, совершённом группой лиц по предварительному сговору, убийстве по найму, а также покушении на убийство по найму проверяются на причастность к иным преступлениям, решается вопрос об избрании им меры пресечения. Наказание за совершение наиболее тяжкого из данных преступлений предусматривает вплоть до пожизненного лишения свободы.
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россия, дипломат, мид
Происшествия, РОССИЯ, Дипломат, МИД
16:28 28.06.2025
 
Российского дипломата вызвали в МИД в Баку

Дипломата РФ вызвали в МИД в Баку из-за задержаний на Урале по делу об убийствах

© РИА Новости . Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкГорода мира. Баку
Города мира. Баку - ПРАЙМ, 1920, 28.06.2025
© РИА Новости . Владимир Федоренко
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БАКУ, 28 июн - ПРАЙМ. МИД Азербайджана вызвал временного поверенного в делах посольства России в стране Петра Волковых в связи с задержаниями в Екатеринбурге подозреваемых в нескольких убийствах, говорится в сообщении МИД республики.
Следственное управление СК РФ по Свердловской области ранее сообщило о задержании в Екатеринбурге участников преступной группы по делу об убийствах прошлых лет. В ведомстве отметили, что скоро им будет избрана мера пресечения. По версии следствия, фигуранты, "входившие в состав этнической преступной группы", причастны к ряду эпизодов убийств и покушений на убийство, совершённых на территории города Екатеринбурга в 2001, 2010, 2011 годах. Несколько подозреваемых уже дали признательные показания, сотрудничают со следствием, проведены обыски по местам проживания указанных лиц.
"Временный поверенный в делах посольства Российской Федерации в Азербайджанской Республике Петр Волоковых был вызван в министерство иностранных дел... Российской стороне был выражен решительный протест в связи с рейдами 27 июня 2025 года в Екатеринбурге в квартирах, где проживают наши соотечественники", - отмечается в сообщении.
По утверждению азербайджанской стороны, в ходе "рейдов" были погибшие и тяжело раненые, девять человек арестованы.
"Мы ждем расследования вопроса и скорейшего привлечения к уголовной ответственности всех лиц, совершивших насилие", - говорится в информации МИД Азербайджана.
В СУСК также ранее уточнили, что фигуранты уголовного дела об убийстве, совершённом группой лиц по предварительному сговору, убийстве по найму, а также покушении на убийство по найму проверяются на причастность к иным преступлениям, решается вопрос об избрании им меры пресечения. Наказание за совершение наиболее тяжкого из данных преступлений предусматривает вплоть до пожизненного лишения свободы.
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