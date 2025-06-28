https://1prime.ru/20250628/azerbaydzhan-858990637.html

Российского дипломата вызвали в МИД в Баку

Российского дипломата вызвали в МИД в Баку - 28.06.2025, ПРАЙМ

Российского дипломата вызвали в МИД в Баку

МИД Азербайджана вызвал временного поверенного в делах посольства России в стране Петра Волковых в связи с задержаниями в Екатеринбурге подозреваемых в... | 28.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-28T16:28+0300

2025-06-28T16:28+0300

2025-06-28T16:28+0300

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БАКУ, 28 июн - ПРАЙМ. МИД Азербайджана вызвал временного поверенного в делах посольства России в стране Петра Волковых в связи с задержаниями в Екатеринбурге подозреваемых в нескольких убийствах, говорится в сообщении МИД республики. Следственное управление СК РФ по Свердловской области ранее сообщило о задержании в Екатеринбурге участников преступной группы по делу об убийствах прошлых лет. В ведомстве отметили, что скоро им будет избрана мера пресечения. По версии следствия, фигуранты, "входившие в состав этнической преступной группы", причастны к ряду эпизодов убийств и покушений на убийство, совершённых на территории города Екатеринбурга в 2001, 2010, 2011 годах. Несколько подозреваемых уже дали признательные показания, сотрудничают со следствием, проведены обыски по местам проживания указанных лиц. "Временный поверенный в делах посольства Российской Федерации в Азербайджанской Республике Петр Волоковых был вызван в министерство иностранных дел... Российской стороне был выражен решительный протест в связи с рейдами 27 июня 2025 года в Екатеринбурге в квартирах, где проживают наши соотечественники", - отмечается в сообщении. По утверждению азербайджанской стороны, в ходе "рейдов" были погибшие и тяжело раненые, девять человек арестованы. "Мы ждем расследования вопроса и скорейшего привлечения к уголовной ответственности всех лиц, совершивших насилие", - говорится в информации МИД Азербайджана. В СУСК также ранее уточнили, что фигуранты уголовного дела об убийстве, совершённом группой лиц по предварительному сговору, убийстве по найму, а также покушении на убийство по найму проверяются на причастность к иным преступлениям, решается вопрос об избрании им меры пресечения. Наказание за совершение наиболее тяжкого из данных преступлений предусматривает вплоть до пожизненного лишения свободы.

https://1prime.ru/20250612/azerbaydzhan-858432660.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, дипломат, мид