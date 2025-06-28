https://1prime.ru/20250628/azerbaydzhan-858992056.html

Захарова рассказала, чем закончился вызов дипломата РФ в МИД Азербайджана

Захарова рассказала, чем закончился вызов дипломата РФ в МИД Азербайджана - 28.06.2025, ПРАЙМ

Захарова рассказала, чем закончился вызов дипломата РФ в МИД Азербайджана

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя РИА Новости вызов в МИД Азербайджана российского дипломата в связи с задержаниями на Урале... | 28.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-28T18:26+0300

2025-06-28T18:26+0300

2025-06-28T18:27+0300

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мария захарова

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МОСКВА, 28 июн - ПРАЙМ. Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя РИА Новости вызов в МИД Азербайджана российского дипломата в связи с задержаниями на Урале подозреваемых в убийствах, заявила, что временный поверенный в делах РФ дал необходимые разъяснения, ситуация находится под контролем правоохранительных органов. Ранее МИД Азербайджана вызвал временного поверенного в делах посольства России в стране Петра Волковых в связи с задержаниями в Екатеринбурге подозреваемых в нескольких убийствах. "Данную ситуацию уже прокомментировало следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Свердловской области", - отметила Захарова. По ее словам, в рамках расследования уголовных дел по факту совершенных в предыдущие годы тяжких преступлений российскими правоохранительными органами были проведены задержания и обыски "по местам проживания подозреваемых, которые являются гражданами России, выходцами из Азербайджана". "Приглашенный 28 июня в МИД Азербайджанской Республики временный поверенный в делах Российской Федерации Петр Волоковых дал необходимые разъяснения азербайджанской стороне, заверил, что ситуация находится под контролем правоохранительных органов. Следственные действия по упомянутым уголовным делам продолжаются. Более детальная информация по мере поступления будет обнародована по линии Следственного комитета Российской Федерации", - сказала официальный представитель МИД РФ.

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мария захарова, дипломат, рф, мид