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Всероссийский выпускной бал пройдет в Кремлевском дворце

Всероссийский выпускной бал пройдет в Кремлевском дворце - 28.06.2025, ПРАЙМ

Всероссийский выпускной бал пройдет в Кремлевском дворце

Всероссийский выпускной бал пройдет в Государственном Кремлевском дворце в субботу. | 28.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-28T00:30+0300

2025-06-28T00:30+0300

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МОСКВА, 28 июн - ПРАЙМ. Всероссийский выпускной бал пройдет в Государственном Кремлевском дворце в субботу. В этом году сразу пять площадок примут выпускников - Александровский сад, Сапожковская площадь, Государственный Кремлевский дворец, Красная площадь и Гостиный двор. Главный выпускной бал страны начнется с торжественной церемонии возложения цветов к Могиле Неизвестного Солдата в 17.00. После в зрительском фойе пройдут интерактивные программы с возможностью выиграть призы и подарки. В этот вечер специально для выпускников в 20.00 начнется большой праздничный концерт. На сцену выйдут звезды отечественной эстрады, среди них заслуженный артист РФ Ярослав Дронов (Shaman), Татьяна Куртукова, Юля Гаврилина, Катя Лель, группа Serebro, Veigel, Rubi, Vudoo, группа Nemiga, Almary, Solidnaya и другие. Так, например, Shaman исполнит свою новую песню "Прямо по сердцу", которая будет представлена 20 сентября на международном музыкальном конкурсе "Интервидение". После концерта, в 22.00, все выпускники выйдут танцевать на главную площадь страны - на Красную площадь. Развлекательная программа с участием популярных диджеев продлится до самого утра и завершится в 6.00. Телеканал "Музыка Первого" будет вести прямую трансляцию из Кремля. Выпускной бал в Кремле проводится по поручению президента РФ Владимира Путина с 2002 года. Ежегодно в мероприятии принимают участие шесть тысяч выпускников. За 20 лет его посетили более 100 тысяч человек из двух тысяч школ всех регионов России. В этом году на всероссийский выпускной бал приедут ребята из 190 школ страны.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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рф, москва, владимир путин