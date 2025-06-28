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Долг Google в России вырос году до 27,2 миллиарда рублей - 28.06.2025, ПРАЙМ
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Долг Google в России вырос году до 27,2 миллиарда рублей
Долг Google в России вырос году до 27,2 миллиарда рублей - 28.06.2025, ПРАЙМ
Долг Google в России вырос году до 27,2 миллиарда рублей
Долг американской компании Google LLC в России вырос за несколько месяцев 2025 года до 27,2 миллиарда рублей, свидетельствует информация ФССП РФ, с которой... | 28.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-28T11:07+0300
2025-06-28T11:07+0300
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МОСКВА, 28 июн - ПРАЙМ. Долг американской компании Google LLC в России вырос за несколько месяцев 2025 года до 27,2 миллиарда рублей, свидетельствует информация ФССП РФ, с которой ознакомилось РИА Новости. В феврале долг Google LLC составлял более 21,5 миллиарда рублей. С конца февраля этого же года российские судебные приставы возбудили 11 исполнительных производств. Сейчас долг компании по исполнительным производствам составляет 27,2 миллиарда рублей. Ранее суд неоднократно штрафовал компанию после выявленных Роскомнадзором нарушений. Google стала компанией, в отношении которой впервые в судебной практике была применена часть 5 статьи 13.41 КоАП РФ и назначен оборотный штраф – 7,2 миллиарда рублей в конце 2021 года. Второй оборотный штраф составил уже 21,7 миллиарда рублей - за неудаление фейков о действиях российской армии в ходе СВО. А в конце прошлого года Google оштрафовали на 4,6 миллиарда рублей за повторный отказ удалить из YouTube фейки об СВО.
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google, роскомнадзор
Google, Роскомнадзор
11:07 28.06.2025
 
Долг Google в России вырос году до 27,2 миллиарда рублей

ФССП: долг Google в России увеличился в 2025 году до 27,2 миллиарда рублей

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЛоготип компании Google
Логотип компании Google - ПРАЙМ, 1920, 28.06.2025
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 28 июн - ПРАЙМ. Долг американской компании Google LLC в России вырос за несколько месяцев 2025 года до 27,2 миллиарда рублей, свидетельствует информация ФССП РФ, с которой ознакомилось РИА Новости.
В феврале долг Google LLC составлял более 21,5 миллиарда рублей.
С конца февраля этого же года российские судебные приставы возбудили 11 исполнительных производств. Сейчас долг компании по исполнительным производствам составляет 27,2 миллиарда рублей.
Ранее суд неоднократно штрафовал компанию после выявленных Роскомнадзором нарушений. Google стала компанией, в отношении которой впервые в судебной практике была применена часть 5 статьи 13.41 КоАП РФ и назначен оборотный штраф – 7,2 миллиарда рублей в конце 2021 года. Второй оборотный штраф составил уже 21,7 миллиарда рублей - за неудаление фейков о действиях российской армии в ходе СВО. А в конце прошлого года Google оштрафовали на 4,6 миллиарда рублей за повторный отказ удалить из YouTube фейки об СВО.
YouTube - ПРАЙМ, 1920, 28.06.2025
В Госдуме призвали Google заплатить штрафы, чтобы "оживить" YouTube
07:41
 
GoogleРоскомнадзор
 
 
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