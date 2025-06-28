https://1prime.ru/20250628/drevesina-858985794.html

Южная Корея нарастила импорт древесины из России до максимума

Южная Корея нарастила импорт древесины из России до максимума - 28.06.2025, ПРАЙМ

Южная Корея нарастила импорт древесины из России до максимума

Южная Корея в мае этого года нарастила импорт древесины из России до максимальных значений за почти три квартала, Москва при этом осталась четвертой среди... | 28.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-28T10:02+0300

2025-06-28T10:02+0300

2025-06-28T10:02+0300

экономика

южная корея

россия

древесина

импорт

мировая экономика

https://cdnn.1prime.ru/img/83365/22/833652287_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_783eed53c7c3bcf26789f4a9ca6cfac4.jpg

МОСКВА, 28 июн - ПРАЙМ. Южная Корея в мае этого года нарастила импорт древесины из России до максимальных значений за почти три квартала, Москва при этом осталась четвертой среди основных поставщиков леса Сеулу, выяснило РИА Новости по данным корейской статслужбы. Так, суммарно за май Сеул приобрел у Москвы древесины и изделий из нее почти на 26 миллионов долларов. И не смотря на то, что за месяц объемы закупок выросли всего на 0,7%, они стали максимальными с сентября прошлого года. А вот в годовом выражении импорт снизился на 8,6%. Больше всего Южная Корея закупила фанеры - на 12,1 миллиона долларов, топливной древесины - на 6,7 миллиона и лесоматериалов толщиной более 6 миллиметров - на 6,5 миллиона. По итогам мая Россия осталась четвертым по величине экспортером древесины в Корею. В пятерку также вошли Вьетнам (50 миллионов долларов), Китай (33,6 миллиона), Индонезия (27,4 миллиона) и Таиланд (14,5 миллиона). По итогам первых пяти месяцев этого года поставки российского дерева в Корею достигли 117,5 миллиона долларов, что на четверть больше, чем годом ранее.

https://1prime.ru/20250628/paragvaj-858983688.html

южная корея

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

южная корея, россия, древесина, импорт, мировая экономика