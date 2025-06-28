Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Южная Корея нарастила импорт древесины из России до максимума - 28.06.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250628/drevesina-858985794.html
Южная Корея нарастила импорт древесины из России до максимума
Южная Корея нарастила импорт древесины из России до максимума - 28.06.2025, ПРАЙМ
Южная Корея нарастила импорт древесины из России до максимума
Южная Корея в мае этого года нарастила импорт древесины из России до максимальных значений за почти три квартала, Москва при этом осталась четвертой среди... | 28.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-28T10:02+0300
2025-06-28T10:02+0300
экономика
южная корея
россия
древесина
импорт
мировая экономика
https://cdnn.1prime.ru/img/83365/22/833652287_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_783eed53c7c3bcf26789f4a9ca6cfac4.jpg
МОСКВА, 28 июн - ПРАЙМ. Южная Корея в мае этого года нарастила импорт древесины из России до максимальных значений за почти три квартала, Москва при этом осталась четвертой среди основных поставщиков леса Сеулу, выяснило РИА Новости по данным корейской статслужбы. Так, суммарно за май Сеул приобрел у Москвы древесины и изделий из нее почти на 26 миллионов долларов. И не смотря на то, что за месяц объемы закупок выросли всего на 0,7%, они стали максимальными с сентября прошлого года. А вот в годовом выражении импорт снизился на 8,6%. Больше всего Южная Корея закупила фанеры - на 12,1 миллиона долларов, топливной древесины - на 6,7 миллиона и лесоматериалов толщиной более 6 миллиметров - на 6,5 миллиона. По итогам мая Россия осталась четвертым по величине экспортером древесины в Корею. В пятерку также вошли Вьетнам (50 миллионов долларов), Китай (33,6 миллиона), Индонезия (27,4 миллиона) и Таиланд (14,5 миллиона). По итогам первых пяти месяцев этого года поставки российского дерева в Корею достигли 117,5 миллиона долларов, что на четверть больше, чем годом ранее.
https://1prime.ru/20250628/paragvaj-858983688.html
южная корея
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83365/22/833652287_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_74f4fbd934edbb33f13bd60ac418fdd1.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
южная корея, россия, древесина, импорт, мировая экономика
Экономика, ЮЖНАЯ КОРЕЯ, РОССИЯ, древесина, импорт, Мировая экономика
10:02 28.06.2025
 
Южная Корея нарастила импорт древесины из России до максимума

Южная Корея в мае купила максимум российской древесины с сентября 2024 года

© РИА Новости . Александр Кряжев | Перейти в медиабанкЛесозаготовительные работы в Новосибирской области
Лесозаготовительные работы в Новосибирской области - ПРАЙМ, 1920, 28.06.2025
© РИА Новости . Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 28 июн - ПРАЙМ. Южная Корея в мае этого года нарастила импорт древесины из России до максимальных значений за почти три квартала, Москва при этом осталась четвертой среди основных поставщиков леса Сеулу, выяснило РИА Новости по данным корейской статслужбы.
Так, суммарно за май Сеул приобрел у Москвы древесины и изделий из нее почти на 26 миллионов долларов. И не смотря на то, что за месяц объемы закупок выросли всего на 0,7%, они стали максимальными с сентября прошлого года. А вот в годовом выражении импорт снизился на 8,6%.
Больше всего Южная Корея закупила фанеры - на 12,1 миллиона долларов, топливной древесины - на 6,7 миллиона и лесоматериалов толщиной более 6 миллиметров - на 6,5 миллиона.
По итогам мая Россия осталась четвертым по величине экспортером древесины в Корею. В пятерку также вошли Вьетнам (50 миллионов долларов), Китай (33,6 миллиона), Индонезия (27,4 миллиона) и Таиланд (14,5 миллиона).
По итогам первых пяти месяцев этого года поставки российского дерева в Корею достигли 117,5 миллиона долларов, что на четверть больше, чем годом ранее.
Мираторг, цех - ПРАЙМ, 1920, 28.06.2025
Парагвай начал наращивать экспорт мяса в Россию
04:46
 
ЭкономикаЮЖНАЯ КОРЕЯРОССИЯдревесинаимпортМировая экономика
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала