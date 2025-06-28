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Эксперты оценили меры контроля в аэропортах

Эксперты оценили меры контроля в аэропортах - 28.06.2025, ПРАЙМ

Эксперты оценили меры контроля в аэропортах

Текущие меры контроля в аэропортах в России позволяют выявлять и не допускать на борт людей с явными признаками алкогольного или наркотического опьянения,... | 28.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-28T03:15+0300

2025-06-28T03:15+0300

2025-06-28T03:15+0300

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МОСКВА, 28 июн - ПРАЙМ. Текущие меры контроля в аэропортах в России позволяют выявлять и не допускать на борт людей с явными признаками алкогольного или наркотического опьянения, однако система несовершенна и по внешним признакам не всегда возможно корректно распознать степень угрозы, которую представляет собой пассажир, считают опрошенные РИА Новости эксперты на фоне нападения мужчины на ребенка в "Шереметьево". По данным СК, 23 июня мужчина, находясь в зоне прилета аэропорта "Шереметьево" в состоянии наркотического опьянения, схватил ребенка и, подняв его, со значительной силой бросил на пол. Мальчик был госпитализирован в медицинское учреждение. В минздраве Московской области рассказали, что пострадавший в стабильно тяжелом состоянии был доставлен в Центр имени Рошаля. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство. Как рассказала официальный представитель МВД РФ Ирина Волк, мужчина прибыл в РФ рейсом из Каира. "Текущие меры контроля в аэропортах позволяют выявлять и не допускать на борт пассажиров с явными признаками алкогольного или наркотического опьянения, особенно если их поведение вызывает опасения. Однако система несовершенна: если человек внешне спокоен и не привлекает внимания, его состояние может остаться незамеченным", - рассказал основатель портала FrequentFlyers.ru Илья Шатилин. Проблема усугубляется тем, что существующие досмотровые процедуры не всегда эффективно выявляют наркотические вещества, особенно если они замаскированы под легальные лекарственные препараты, уточнил он. Пассажир может употребить запрещенные вещества уже после прохождения контроля, что создает дополнительные риски. "Ужесточить контроль в текущих условиях сложно – это требует значительных ресурсов, включая современное оборудование и подготовленный персонал. Без этого любые дополнительные меры рискуют превратиться в формальный "театр безопасности", как это иногда происходит с досмотром на входе в аэровокзал", - добавил Шатилин. Важно понимать, что аналогичные угрозы существуют и в других общественных местах – от торговых центров до парков. Вопрос не только в авиационной безопасности, но и в общей системе профилактики подобных инцидентов, подвел итог Шатилин. "К сожалению, деструктивное поведение пассажиров не всегда связано с тем, что они находятся в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Соответственно, по внешним признакам не всегда возможно корректно распознать степень угрозы, которую представляет собой пассажир. Следовательно, стоит опираться на традиционные подходы, действующие сегодня", - сообщил исполнительный директор агентства "АвиаПорт" Олег Пантелеев. По его мнению, изменения процедур, связанных с обеспечением транспортной безопасности, в ответ на единичные, несистемные случаи является пагубной практикой. При этом источник РИА Новости в одной из авиакомпаний рассказал, что не пустить пассажира на борт могут на двух этапах. Это могут сделать на гейте сотрудники авиакомпании, "если человек прям шатается, агрессивно или неадекватно себя ведет". Потом второй этап отсечения — это бортпроводники уже непосредственно при входе в самолет. Но бортпроводники могут не допустить пассажира до полета только с разрешением от командира воздушного судна.

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