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Фицо сравнил отказ ЕС от энергосырья из РФ с выстрелом в собственное колено - 28.06.2025, ПРАЙМ
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Фицо сравнил отказ ЕС от энергосырья из РФ с выстрелом в собственное колено
Фицо сравнил отказ ЕС от энергосырья из РФ с выстрелом в собственное колено - 28.06.2025, ПРАЙМ
Фицо сравнил отказ ЕС от энергосырья из РФ с выстрелом в собственное колено
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо сравнил желание Европейского союза отказаться от импорта энергосырья из РФ с выстрелом в собственное колено. | 28.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-28T15:49+0300
2025-06-28T15:49+0300
энергетика
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БРАТИСЛАВА, 28 июн - ПРАЙМ. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо сравнил желание Европейского союза отказаться от импорта энергосырья из РФ с выстрелом в собственное колено. "Это (отказ от энергосырья из РФ - ред.) выстрел в колено, у нас проблема с конкурентоспособностью, с высокими ценами на электроэнергию и газ, а мы собираемся принять очередное вредное идеологическое решение из-за одержимости Россией, которое еще больше ухудшит конкурентоспособность (Европейского союза - ред.), а мы (Словакия - ред.) из-за того, что будем не в начале, а в конце трубы, будем наиболее пострадавшей страной", - сказал Фицо в эфире программы "Субботние диалоги". Он отметил, что в этой связи Европейская комиссия понимает обеспокоенность в Словакии и признает ее обоснованность. В пятницу Фицо говорил, что Словакия обеспокоена возможным увеличением транзитных пошлин после остановки импорта российского энергосырья в Европейский союз, а также вопросом о компенсациях для словацких домохозяйств и промышленности в случае значительного роста цен на газ. По его словам, если республика откажется от российского газа с января 2028 года, то "Газпром" может подать иск на 20 миллиардов евро. Фицо подтвердил, что, пока все эти вопросы не будут решены, Словакия не будет голосовать за 18-й пакет санкций против РФ. Глава МИД Словакии Юрай Бланар в понедельник сказал журналистам, что республика готова поддержать новый пакет санкций против РФ, поскольку он не будет иметь негативного влияния на словацкую экономику, но Братислава хочет получить от Европейского союза гарантии и помощь в вопросе отказа от энергосырья из России. В начале июня премьер-министр Словакии заявил, что республика не поддержит 18-й пакет санкций против РФ, если Европейская комиссия не предложит реального решения ситуации с энергоносителями. Он также говорил, что остается сторонником продолжения поставок энергоресурсов из России в Евросоюз, поскольку их остановка негативно отразится на стоимости энергосырья и европейской конкурентоспособности. Страны ЕС в выпущенном весной 2022 года плане REPowerEU обозначили цель по отказу от российского трубопроводного газа в 2027-2028 годах. При этом с тех пор структура импорта российского газа претерпела небольшие изменения: доля СПГ выросла до 40% с примерно трети, а доля трубопроводного газа снизилась до 60% с примерно 70%. ЕК представила в начале мая проект дорожной карты прекращения импорта в ЕС российских энергоносителей до конца 2027 года. В РФ ранее заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России углеводородов, он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами, а те, кто отказался, все равно через посредников покупают дороже и будут покупать российские нефть и газ.
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словакия, ес, роберт фицо, россия, запад, газ, газпром
Энергетика, СЛОВАКИЯ, ЕС, Роберт Фицо, РОССИЯ, ЗАПАД, Газ, Газпром
15:49 28.06.2025
 
Фицо сравнил отказ ЕС от энергосырья из РФ с выстрелом в собственное колено

Фицо: ЕС отказом от российского энергосырья лишь в очередной раз навредит себе

© РИА Новости . Павел Львов | Перейти в медиабанкАмурский газоперерабатывающий завод
Амурский газоперерабатывающий завод - ПРАЙМ, 1920, 28.06.2025
© РИА Новости . Павел Львов
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БРАТИСЛАВА, 28 июн - ПРАЙМ. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо сравнил желание Европейского союза отказаться от импорта энергосырья из РФ с выстрелом в собственное колено.
"Это (отказ от энергосырья из РФ - ред.) выстрел в колено, у нас проблема с конкурентоспособностью, с высокими ценами на электроэнергию и газ, а мы собираемся принять очередное вредное идеологическое решение из-за одержимости Россией, которое еще больше ухудшит конкурентоспособность (Европейского союза - ред.), а мы (Словакия - ред.) из-за того, что будем не в начале, а в конце трубы, будем наиболее пострадавшей страной", - сказал Фицо в эфире программы "Субботние диалоги".
Он отметил, что в этой связи Европейская комиссия понимает обеспокоенность в Словакии и признает ее обоснованность.
В пятницу Фицо говорил, что Словакия обеспокоена возможным увеличением транзитных пошлин после остановки импорта российского энергосырья в Европейский союз, а также вопросом о компенсациях для словацких домохозяйств и промышленности в случае значительного роста цен на газ. По его словам, если республика откажется от российского газа с января 2028 года, то "Газпром" может подать иск на 20 миллиардов евро. Фицо подтвердил, что, пока все эти вопросы не будут решены, Словакия не будет голосовать за 18-й пакет санкций против РФ.
Глава МИД Словакии Юрай Бланар в понедельник сказал журналистам, что республика готова поддержать новый пакет санкций против РФ, поскольку он не будет иметь негативного влияния на словацкую экономику, но Братислава хочет получить от Европейского союза гарантии и помощь в вопросе отказа от энергосырья из России.
В начале июня премьер-министр Словакии заявил, что республика не поддержит 18-й пакет санкций против РФ, если Европейская комиссия не предложит реального решения ситуации с энергоносителями. Он также говорил, что остается сторонником продолжения поставок энергоресурсов из России в Евросоюз, поскольку их остановка негативно отразится на стоимости энергосырья и европейской конкурентоспособности.
Страны ЕС в выпущенном весной 2022 года плане REPowerEU обозначили цель по отказу от российского трубопроводного газа в 2027-2028 годах. При этом с тех пор структура импорта российского газа претерпела небольшие изменения: доля СПГ выросла до 40% с примерно трети, а доля трубопроводного газа снизилась до 60% с примерно 70%.
ЕК представила в начале мая проект дорожной карты прекращения импорта в ЕС российских энергоносителей до конца 2027 года.
В РФ ранее заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России углеводородов, он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами, а те, кто отказался, все равно через посредников покупают дороже и будут покупать российские нефть и газ.
Роберт Фицо - ПРАЙМ, 1920, 28.06.2025
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