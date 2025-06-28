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"Абсолютная катастрофа": в Европе шокированы словами Зеленского о ЕС
"Абсолютная катастрофа": в Европе шокированы словами Зеленского о ЕС - 28.06.2025, ПРАЙМ
"Абсолютная катастрофа": в Европе шокированы словами Зеленского о ЕС
Аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович заявил, что евроинтеграция Украины не принесет ничего хорошего Евросоюзу. | 28.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-28T11:25+0300
2025-06-28T11:25+0300
2025-06-28T11:25+0300
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МОСКВА, 28 июн - ПРАЙМ. Аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович заявил, что евроинтеграция Украины не принесет ничего хорошего Евросоюзу."Вступление Украины в ЕС стало бы абсолютной катастрофой с точки зрения экономики и безопасности..." — написал он в соцсети Х, добавив, что на сегодняшний день против евроинтеграции Украины выступают только Венгрия и Словакия.Ранее Владимир Зеленский заявил о принятии Киевом решений, направленных на вступление в ЕС, несмотря на продолжающийся конфликт на Украине.Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, в свою очередь, объяснил проблемы принятия Украины в Евросоюз невозможностью определить текущие границы и численность населения Украины, необходимые для расчета ее доли в бюджете ЕС. Орбан также отметил, что на сегодняшний день будущее Украины крайне туманно и никто не может точно предположить, что случится со страной в будущем.
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украина, ес, европа
Политика, УКРАИНА, ЕС, ЕВРОПА
"Абсолютная катастрофа": в Европе шокированы словами Зеленского о ЕС
Кошкович: евроинтеграция Украины приведет к краху Евросоюза
МОСКВА, 28 июн - ПРАЙМ. Аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович заявил, что евроинтеграция Украины не принесет ничего хорошего Евросоюзу.
"Вступление Украины в ЕС стало бы абсолютной катастрофой с точки зрения экономики и безопасности..." — написал он в соцсети Х
, добавив, что на сегодняшний день против евроинтеграции Украины выступают только Венгрия и Словакия.
Ранее Владимир Зеленский заявил о принятии Киевом решений, направленных на вступление в ЕС, несмотря на продолжающийся конфликт на Украине.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, в свою очередь, объяснил проблемы принятия Украины в Евросоюз невозможностью определить текущие границы и численность населения Украины, необходимые для расчета ее доли в бюджете ЕС. Орбан также отметил, что на сегодняшний день будущее Украины крайне туманно и никто не может точно предположить, что случится со страной в будущем.
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