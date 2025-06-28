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Матвиенко объяснила, как должны восстанавливаться отношения с Европой - 28.06.2025, ПРАЙМ
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Матвиенко объяснила, как должны восстанавливаться отношения с Европой
Матвиенко объяснила, как должны восстанавливаться отношения с Европой - 28.06.2025, ПРАЙМ
Матвиенко объяснила, как должны восстанавливаться отношения с Европой
Отношения между Россией и европейскими странами со временем восстановятся, но соответствующую инициативу не должна проявлять Россия, считает председатель Совета | 28.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-28T16:35+0300
2025-06-28T16:35+0300
политика
валентина матвиенко
россия
европа
отношения
восстановление
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 июн - ПРАЙМ. Отношения между Россией и европейскими странами со временем восстановятся, но соответствующую инициативу не должна проявлять Россия, считает председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. Глава Совфеда в субботу в Санкт-Петербурге встретилась с участниками культурно-образовательного проекта "Поезд памяти". "Не мы разорвали связи с Европой, это Европа приняла такое решение в угаре русофобства. Я абсолютно убеждена, что отношения между Россией, Европой и другими государствами восстановятся. Мы - соседи, мы живем на одном континенте, и нам никуда не деться друг от друга. Но не мы начинали, и не мы будем проявлять инициативу", - сказала она. Спикер Совета Федерации выразила надежду на то, что "в недалеком будущем все-таки Европа очнется, проснется, поймет, что они натворили". По оценке Матвиенко, стремление европейских государств навредить России привело к обратному эффекту, и эти страны "навредили сами себе". В результате жизненный уровень европейцев существенно снизился, тогда как российская экономика успешно развивается. "У нас темпы роста за последние годы выше мировых. У нас низкая безработица, ни от одного социального обязательства мы не отказались", - отметила Матвиенко.
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валентина матвиенко, россия, европа, отношения, восстановление
Политика, Валентина Матвиенко, РОССИЯ, ЕВРОПА, отношения, восстановление
16:35 28.06.2025
 
Матвиенко объяснила, как должны восстанавливаться отношения с Европой

Матвиенко: Европа должна инициировать восстановление отношений с Россией

© РИА Новости . Владимир Сергеев | Перейти в медиабанкФлаги России и ЕС
Флаги России и ЕС - ПРАЙМ, 1920, 28.06.2025
© РИА Новости . Владимир Сергеев
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 июн - ПРАЙМ. Отношения между Россией и европейскими странами со временем восстановятся, но соответствующую инициативу не должна проявлять Россия, считает председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.
Глава Совфеда в субботу в Санкт-Петербурге встретилась с участниками культурно-образовательного проекта "Поезд памяти".
"Не мы разорвали связи с Европой, это Европа приняла такое решение в угаре русофобства. Я абсолютно убеждена, что отношения между Россией, Европой и другими государствами восстановятся. Мы - соседи, мы живем на одном континенте, и нам никуда не деться друг от друга. Но не мы начинали, и не мы будем проявлять инициативу", - сказала она.
Спикер Совета Федерации выразила надежду на то, что "в недалеком будущем все-таки Европа очнется, проснется, поймет, что они натворили".
По оценке Матвиенко, стремление европейских государств навредить России привело к обратному эффекту, и эти страны "навредили сами себе". В результате жизненный уровень европейцев существенно снизился, тогда как российская экономика успешно развивается.
"У нас темпы роста за последние годы выше мировых. У нас низкая безработица, ни от одного социального обязательства мы не отказались", - отметила Матвиенко.
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ПолитикаВалентина МатвиенкоРОССИЯЕВРОПАотношениявосстановление
 
 
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