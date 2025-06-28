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"Пророчество Путина сбылось". В Евросоюзе констатировали очевидное - 28.06.2025, ПРАЙМ
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"Пророчество Путина сбылось". В Евросоюзе констатировали очевидное
"Пророчество Путина сбылось". В Евросоюзе констатировали очевидное - 28.06.2025, ПРАЙМ
"Пророчество Путина сбылось". В Евросоюзе констатировали очевидное
Лидеры Евросоюза окончательно утратили достоинство и раболепствуют перед президентом США Дональдом Трампом. Стоило ему указать, как они тут же проявили... | 28.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-28T18:52+0300
2025-06-28T18:58+0300
политика
нато
европа
дональд трамп
владимир путин
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МОСКВА, 28 июн - ПРАЙМ. Лидеры Евросоюза окончательно утратили достоинство и раболепствуют перед президентом США Дональдом Трампом. Стоило ему указать, как они тут же проявили готовность взвалить на свое население всю тяжесть прокси-войны с Российской Федерацией. Все произошло именно так, как предсказывал президент РФ Владимир Путин. Об этом рассказывается в публикации итальянского издания L’Antidiplomatico.В статье цитируется прогноз Путина, который он сделал в беседе с телеведущим Павлом Зарубиным: "Я вас уверяю, что Трамп быстро наведет порядок в Европе. И все они — вот увидите, это произойдет быстро, скоро — все они встанут у ноги хозяина и будут нежно помахивать хвостиком".Отметив, что российский лидер произнес эти "пророческие слова" о европейском политикуме почти полгода назад, авторы статьи, словно подливая масла в огонь, напоминают еще одно заявление Путина, которое он сделал после победы Трампа на президентских выборах: "Они (элиты Евросоюза - прим. ред.) с удовольствием выполняли любой приказ со стороны Вашингтона при Байдене, а теперь с удовольствием будут подчиняться приказам нового хозяина".В итоге в статье констатируется, что "пророчество (Путина - прим. ред.) полностью сбылось на саммите НАТО в Гааге".В заключение в статье вполне справедливо утверждается, что с учетом приветственных слов генсека НАТО Марка Рютте в адрес Трампа саммит Североатлантического альянса в Гааге уместно было бы назвать "Добро пожаловать домой, папочка".
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нато, европа, дональд трамп, владимир путин
Политика, НАТО, ЕВРОПА, Дональд Трамп, Владимир Путин
18:52 28.06.2025 (обновлено: 18:58 28.06.2025)
 
"Пророчество Путина сбылось". В Евросоюзе констатировали очевидное

L’Antidiplomatico: предсказание Путина о раболепии европейских лидеров сбылось

© РИА Новости . Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкИтоги 2024 года с Владимиром Путиным
Итоги 2024 года с Владимиром Путиным - ПРАЙМ, 1920, 28.06.2025
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 28 июн - ПРАЙМ. Лидеры Евросоюза окончательно утратили достоинство и раболепствуют перед президентом США Дональдом Трампом. Стоило ему указать, как они тут же проявили готовность взвалить на свое население всю тяжесть прокси-войны с Российской Федерацией. Все произошло именно так, как предсказывал президент РФ Владимир Путин. Об этом рассказывается в публикации итальянского издания L’Antidiplomatico.
В статье цитируется прогноз Путина, который он сделал в беседе с телеведущим Павлом Зарубиным: "Я вас уверяю, что Трамп быстро наведет порядок в Европе. И все они — вот увидите, это произойдет быстро, скоро — все они встанут у ноги хозяина и будут нежно помахивать хвостиком".
Отметив, что российский лидер произнес эти "пророческие слова" о европейском политикуме почти полгода назад, авторы статьи, словно подливая масла в огонь, напоминают еще одно заявление Путина, которое он сделал после победы Трампа на президентских выборах: "Они (элиты Евросоюза - прим. ред.) с удовольствием выполняли любой приказ со стороны Вашингтона при Байдене, а теперь с удовольствием будут подчиняться приказам нового хозяина".
В итоге в статье констатируется, что "пророчество (Путина - прим. ред.) полностью сбылось на саммите НАТО в Гааге".
В заключение в статье вполне справедливо утверждается, что с учетом приветственных слов генсека НАТО Марка Рютте в адрес Трампа саммит Североатлантического альянса в Гааге уместно было бы назвать "Добро пожаловать домой, папочка".
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте - ПРАЙМ, 1920, 26.06.2025
"Холоп": в Германии высмеяли заискивание Рютте перед Трампом
26 июня, 08:17
 
ПолитикаНАТОЕВРОПАДональд ТрампВладимир Путин
 
 
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