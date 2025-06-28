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"Ненавидит": Фицо объяснил, почему не видит смысла во встрече с Зеленским

"Ненавидит": Фицо объяснил, почему не видит смысла во встрече с Зеленским - 28.06.2025, ПРАЙМ

"Ненавидит": Фицо объяснил, почему не видит смысла во встрече с Зеленским

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил о бессмысленности встречи с Владимиром Зеленским из-за взаимной неприязни, а также отметил, что вероятный визит... | 28.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-28T15:09+0300

2025-06-28T15:09+0300

2025-06-28T15:09+0300

политика

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БРАТИСЛАВА, 28 июн - ПРАЙМ. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил о бессмысленности встречи с Владимиром Зеленским из-за взаимной неприязни, а также отметил, что вероятный визит президента республики Петера Пеллегрини на Украину будет исключительно символичным."В моей встрече с Зеленским нет никакого смысла, потому что он меня ненавидит. Он меня ненавидит, потому что я позволяю себе высказывать собственное мнение о войне на Украине, я упрекнул его в том, что он обобрал Словакию на 500 миллионов (евро - ред.), поскольку остановил транзит российского газа", - заявил премьер в эфире программы "Субботние диалоги". Фицо также заявил, что считает предстоящий визит президента Словакии Петера Пеллегрини на Украину чисто символическим, так как у того отсутствуют полномочия заключать соглашения. Он отметил, что предпочитает вести переговоры с украинским премьер-министром и подтвердил подготовку совместного заседания правительств Украины и Словакии осенью.Президент Словакии Пеллегрини ранее допускал возможность визита на Украину, подчеркивая необходимость конкретных результатов, например, подписания соглашения о сотрудничестве. Ранее, в январе, он исключал визит из-за остановки транзита газа через Украину, а в конце декабря говорил о его зависимости от результатов газовых переговоров и ситуации на Украине. Словакия неоднократно заявляла о желании сохранить транзит газа через свою территорию и требовала компенсации за его остановку, оценивая ежегодные потери в 500 миллионов евро, помимо дополнительного миллиарда евро из-за повышения цен на газ. Общая сумма потерь ЕС оценивается в 70 миллиардов евро. С 1 января 2024 года "Газпром" прекратил транзит газа через Украину после истечения контракта с "Нафтогазом".

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словакия, роберт фицо, украина, владимир зеленский, ес, газ