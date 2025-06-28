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ФНС заблокировала счета чемпионки Елены Исинбаевой - 28.06.2025, ПРАЙМ
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ФНС заблокировала счета чемпионки Елены Исинбаевой
ФНС заблокировала счета чемпионки Елены Исинбаевой - 28.06.2025, ПРАЙМ
ФНС заблокировала счета чемпионки Елены Исинбаевой
Федеральная налоговая служба (ФНС) России приостановила операции по счетам двукратной олимпийской чемпионки по легкой атлетике россиянки Елены Исинбаевой, она... | 28.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-28T14:42+0300
2025-06-28T14:42+0300
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МОСКВА, 28 июн - ПРАЙМ. Федеральная налоговая служба (ФНС) России приостановила операции по счетам двукратной олимпийской чемпионки по легкой атлетике россиянки Елены Исинбаевой, она имеет задолженность по налогам и взносам в размере порядка 818 тысяч рублей, свидетельствуют данные системы "БИР-Аналитик", с которыми ознакомилось РИА Новости. Согласно данным системы, Исинбаева является индивидуальным предпринимателем, основная деятельность которой связана с арендой и управлением собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом. Как ИП Исинбаева была зарегистрирована 10 января 2014 года. Размер задолженности по налогам на 27 июня 2025 года составляет 818, 479 тысячи рублей. "Действующие приостановления операций по счетам по указанному налогоплательщику имеются", - говорится в карточке предпринимателя. Решение о приостановке операций по счетам Исинбаевой вынесено 27 июня текущего года, следует из данных сервиса. Основанием послужило "принятие налоговым органом решения о взыскании задолженности". Исинбаева дважды становилась олимпийской чемпионкой в прыжках с шестом (в 2004 году в Афинах и в 2008 году в Пекине). На Олимпиаде-2012 в Лондоне она завоевала бронзовую медаль.
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финансы, банки
Финансы, Банки
14:42 28.06.2025
 
ФНС заблокировала счета чемпионки Елены Исинбаевой

ФНС заблокировала счета чемпионки Елены Исинбаевой из-за налоговой задолженности

© РИА Новости . Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкНашивка Федеральной налоговой службы
Нашивка Федеральной налоговой службы - ПРАЙМ, 1920, 28.06.2025
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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МОСКВА, 28 июн - ПРАЙМ. Федеральная налоговая служба (ФНС) России приостановила операции по счетам двукратной олимпийской чемпионки по легкой атлетике россиянки Елены Исинбаевой, она имеет задолженность по налогам и взносам в размере порядка 818 тысяч рублей, свидетельствуют данные системы "БИР-Аналитик", с которыми ознакомилось РИА Новости.
Согласно данным системы, Исинбаева является индивидуальным предпринимателем, основная деятельность которой связана с арендой и управлением собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом. Как ИП Исинбаева была зарегистрирована 10 января 2014 года. Размер задолженности по налогам на 27 июня 2025 года составляет 818, 479 тысячи рублей.
"Действующие приостановления операций по счетам по указанному налогоплательщику имеются", - говорится в карточке предпринимателя.
Решение о приостановке операций по счетам Исинбаевой вынесено 27 июня текущего года, следует из данных сервиса. Основанием послужило "принятие налоговым органом решения о взыскании задолженности".
Исинбаева дважды становилась олимпийской чемпионкой в прыжках с шестом (в 2004 году в Афинах и в 2008 году в Пекине). На Олимпиаде-2012 в Лондоне она завоевала бронзовую медаль.
Нашивка Федеральной налоговой службы - ПРАЙМ, 1920, 20.06.2025
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