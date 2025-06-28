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Страны G7 освободили компании из США от части налогов, следует из релиза
Страны G7 освободили компании из США от части налогов, следует из релиза - 28.06.2025, ПРАЙМ
Страны G7 освободили компании из США от части налогов, следует из релиза
Страны G7 договорились об освобождении американских компаний от уплаты дополнительных корпоративных налогов за рубежом в связи с налогами, которые они... | 28.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-28T21:16+0300
2025-06-28T21:16+0300
2025-06-28T21:18+0300
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МОСКВА, 28 июн - ПРАЙМ. Страны G7 договорились об освобождении американских компаний от уплаты дополнительных корпоративных налогов за рубежом в связи с налогами, которые они уплачивают в США, говорится в совместном заявлении членов "Большой семерки". В релизе сообщается, что с такой инициативой в формате "бок о бок" в начале 2025 года выступил глава минфина США Скотт Бессент. "Система "бок о бок" полностью выводит американские материнские группы из-под действия правила недообложенных прибылей и правила включенного дохода", - сообщается в заявлении. Как отмечается в релизе, это соглашение будет способствовать "дальнейшему прогрессу в стабилизации международной налоговой системы" и диалогу по сохранению "налогового суверенитета всех стран".
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g7, сша, налоги, освобождение
Налоги, G7, США, налоги, Освобождение
Страны G7 освободили компании из США от части налогов, следует из релиза
Релиз: страны G7 освободили компании из США от дополнительных зарубежных налогов
МОСКВА, 28 июн - ПРАЙМ. Страны G7 договорились об освобождении американских компаний от уплаты дополнительных корпоративных налогов за рубежом в связи с налогами, которые они уплачивают в США, говорится в совместном заявлении членов "Большой семерки".
В релизе сообщается, что с такой инициативой в формате "бок о бок" в начале 2025 года выступил глава минфина США Скотт Бессент.
"Система "бок о бок" полностью выводит американские материнские группы из-под действия правила недообложенных прибылей и правила включенного дохода", - сообщается в заявлении.
Как отмечается в релизе, это соглашение будет способствовать "дальнейшему прогрессу в стабилизации международной налоговой системы" и диалогу по сохранению "налогового суверенитета всех стран".
Путин сравнил динамику экономик G7 и БРИКС