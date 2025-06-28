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Страны G7 освободили компании из США от части налогов, следует из релиза

Страны G7 освободили компании из США от части налогов, следует из релиза - 28.06.2025, ПРАЙМ

Страны G7 освободили компании из США от части налогов, следует из релиза

Страны G7 договорились об освобождении американских компаний от уплаты дополнительных корпоративных налогов за рубежом в связи с налогами, которые они... | 28.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-28T21:16+0300

2025-06-28T21:16+0300

2025-06-28T21:18+0300

налоги

g7

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налоги

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МОСКВА, 28 июн - ПРАЙМ. Страны G7 договорились об освобождении американских компаний от уплаты дополнительных корпоративных налогов за рубежом в связи с налогами, которые они уплачивают в США, говорится в совместном заявлении членов "Большой семерки". В релизе сообщается, что с такой инициативой в формате "бок о бок" в начале 2025 года выступил глава минфина США Скотт Бессент. "Система "бок о бок" полностью выводит американские материнские группы из-под действия правила недообложенных прибылей и правила включенного дохода", - сообщается в заявлении. Как отмечается в релизе, это соглашение будет способствовать "дальнейшему прогрессу в стабилизации международной налоговой системы" и диалогу по сохранению "налогового суверенитета всех стран".

https://1prime.ru/20250620/putin-858742699.html

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g7, сша, налоги, освобождение