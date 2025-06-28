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Эксперт оценил возможность поставок газа из России в Иран - 28.06.2025, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20250628/gaz-858986202.html
Эксперт оценил возможность поставок газа из России в Иран
Эксперт оценил возможность поставок газа из России в Иран - 28.06.2025, ПРАЙМ
Эксперт оценил возможность поставок газа из России в Иран
"Газпром" теоретически к 2030 году может направить в Иран до 10–15 миллиардов кубометров газа в год, но для этого Тегерану необходимо расширить экспортные... | 28.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-28T11:02+0300
2025-06-28T11:02+0300
энергетика
газ
иран
тегеран
газпром
россия
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МОСКВА, 28 июн - ПРАЙМ. "Газпром" теоретически к 2030 году может направить в Иран до 10–15 миллиардов кубометров газа в год, но для этого Тегерану необходимо расширить экспортные возможности, заявил в интервью РИА Новости директор по исследованиям Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев. "Газпром" и National Iranian Gas Company (NIGC) в июне 2024 года подписали стратегический меморандум о проработке организации трубопроводных поставок российского природного газа в Иран. Тегеран планирует получать из России до 300 миллионов кубометров газа в сутки, или порядка 100 миллиардов кубометров в год, сообщали иранские СМИ со ссылкой на министра нефтяной промышленности страны Джавада Оуджи. Также отмечалось, что требуется строительство газопровода по Каспийскому морю. Президент России Владимир Путин в сентябре прошлого года заявил, что иранская сторона давно просит Москву о поставках газа и это вполне реализуемый проект с учетом того, что и в соседних с Ираном странах рынки и потребности в газе огромные. "Год назад "Газпром" заключил амбициозное соглашение с Ираном о неких спотовых, обменных, поставках. Теоретически к 2030 году "Газпром" может направить в Иран до 10–15 миллиардов кубометров газа в год, но для этого нужно, чтобы у Ирана была возможность экспортировать свой газ куда-то еще, помимо Турции, Армении и Ирака", – отметил Белогорьев. Например, по словам эксперта, можно построить завод СПГ, либо нужно достроить газопровод в Пакистан. Тогда, если у Ирана появится новое направление экспорта, может потребоваться российский газ, чтобы сбалансировать внутренний рынок, объяснил он. "Но, учитывая то, что происходит сейчас, совершенно непонятно, что будет дальше с иранским газовым экспортом. Поэтому это такое неопределенное направление, хотя потенциально интересное", – добавил Белогорьев.
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газ, иран, тегеран, газпром, россия
Энергетика, Газ, ИРАН, Тегеран, Газпром, РОССИЯ
11:02 28.06.2025
 
Эксперт оценил возможность поставок газа из России в Иран

Белогорьев: "Газпром" к 2030 году может направить в Иран до 15 миллиардов кубов газа в год

Вентили "Газпрома"
Вентили Газпрома
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МОСКВА, 28 июн - ПРАЙМ. "Газпром" теоретически к 2030 году может направить в Иран до 10–15 миллиардов кубометров газа в год, но для этого Тегерану необходимо расширить экспортные возможности, заявил в интервью РИА Новости директор по исследованиям Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев.
"Газпром" и National Iranian Gas Company (NIGC) в июне 2024 года подписали стратегический меморандум о проработке организации трубопроводных поставок российского природного газа в Иран. Тегеран планирует получать из России до 300 миллионов кубометров газа в сутки, или порядка 100 миллиардов кубометров в год, сообщали иранские СМИ со ссылкой на министра нефтяной промышленности страны Джавада Оуджи. Также отмечалось, что требуется строительство газопровода по Каспийскому морю.
Президент России Владимир Путин в сентябре прошлого года заявил, что иранская сторона давно просит Москву о поставках газа и это вполне реализуемый проект с учетом того, что и в соседних с Ираном странах рынки и потребности в газе огромные.
"Год назад "Газпром" заключил амбициозное соглашение с Ираном о неких спотовых, обменных, поставках. Теоретически к 2030 году "Газпром" может направить в Иран до 10–15 миллиардов кубометров газа в год, но для этого нужно, чтобы у Ирана была возможность экспортировать свой газ куда-то еще, помимо Турции, Армении и Ирака", – отметил Белогорьев.
Например, по словам эксперта, можно построить завод СПГ, либо нужно достроить газопровод в Пакистан. Тогда, если у Ирана появится новое направление экспорта, может потребоваться российский газ, чтобы сбалансировать внутренний рынок, объяснил он.
"Но, учитывая то, что происходит сейчас, совершенно непонятно, что будет дальше с иранским газовым экспортом. Поэтому это такое неопределенное направление, хотя потенциально интересное", – добавил Белогорьев.
Газпром - ПРАЙМ, 1920, 27.06.2025
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