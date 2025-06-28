https://1prime.ru/20250628/germaniya-858991901.html

Глава ХДС/ХСС в бундестаге высказался за получение ФРГ доступа к ЯО

Глава ХДС/ХСС в бундестаге высказался за получение ФРГ доступа к ЯО - 28.06.2025, ПРАЙМ

Глава ХДС/ХСС в бундестаге высказался за получение ФРГ доступа к ЯО

Глава блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) в бундестаге Йенс Шпан высказался за предоставление ФРГ доступа к ядерному... | 28.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-28T17:44+0300

2025-06-28T17:44+0300

2025-06-28T17:44+0300

вооружения

германия

хдс/хсс

ядерное оружие

нато

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МОСКВА, 28 июн – ПРАЙМ. Глава блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) в бундестаге Йенс Шпан высказался за предоставление ФРГ доступа к ядерному оружию Великобритании и Франции или создание европейского "ядерного зонтика" при лидерстве Германии. "Европа должна стать способной к сдерживанию. Для этого, в том числе, американские атомные бомбы размещены в Германии. Но этого недостаточно в долгосрочной перспективе. Нам нужно говорить о немецком или европейском участии в ядерном арсенале Франции и Великобритании", - заявил политик в интервью изданию Welt. По мнению главы фракции, еще одним вариантом может стать создание европейского "ядерного зонтика". "Мы должны обсуждать (создание – ред.) собственного европейского ядерного зонтика. А это работает только при лидерстве Германии. Тот, кто не может осуществлять ядерное сдерживание, станет игрушкой мировой политики", - добавил Шпан. Он предположил, что Франция, скорее всего, не согласится предоставить Германии доступ к "ядерной кнопке". Однако контроль над ней можно передавать между европейскими государствами по случайному принципу, чтобы "потенциальный соперник оставался в неведении", предложил политик. Президент Франции Эммануэль Макрон в обращении к французам 5 марта заявил, что Россия якобы стала угрозой для Франции и Европы, и в связи с этим призвал начать дискуссию об использовании французского ядерного оружия для защиты всего Евросоюза, отметив, что США изменили позицию по Украине и по вопросу лидирующей роли Вашингтона в НАТО. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал выступление Макрона конфронтационным. Глава МИД России Сергей Лавров, со своей стороны, заявил, что Москва считает риторику Макрона угрозой. Считается, что США начали размещение ядерного оружия на территории ФРГ еще в 50-х годах XX века. По неподтвержденным данным, в настоящее время на территории Германии размещено около 20 американских ядерных боеголовок. Согласно расследовательскому проекту WikiLeaks, в 2010 году американское ядерное оружие размещалось на базе военно-воздушных сил ФРГ Бюхель в федеральной земле Рейнланд-Пфальц. Однако на официальном уровне подтверждения этой информации нет.

https://1prime.ru/20250627/germaniya-858980254.html

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германия, хдс/хсс, ядерное оружие, нато, ес