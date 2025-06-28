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СМИ узнали о падении морального духа сотрудников Госдепа США

СМИ узнали о падении морального духа сотрудников Госдепа США - 28.06.2025, ПРАЙМ

СМИ узнали о падении морального духа сотрудников Госдепа США

Моральный дух сотрудников госдепартамента США падает в связи с надвигающимися массовыми увольнениями в ведомстве, сообщает газета Washington Post. | 28.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-28T20:59+0300

2025-06-28T20:59+0300

2025-06-28T21:00+0300

политика

сша

госдеп

массовые увольнения

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МОСКВА, 28 июн - ПРАЙМ. Моральный дух сотрудников госдепартамента США падает в связи с надвигающимися массовыми увольнениями в ведомстве, сообщает газета Washington Post. Госсекретарь США Марко Рубио в конце мая заявил, что направил в конгресс план масштабной реорганизации госдепартамента, предполагающий сокращение бюрократии и расходов, а также усиление защиты интересов страны за рубежом. Он подчеркнул, что за последние 25 лет внутренние структуры госдепартамента существенно разрослись, что привело к увеличению расходов и снижению эффективности его работы. "План администрации (президента США Дональда - ред.) Трампа по массовым сокращениям в госдепартаменте вызвал у многих сотрудников чувство раздражения и огорчения, подорвав моральный дух на фоне дополнительных требований помочь гражданам США, стремящимся покинуть Ближний Восток в условиях войны Израиля с Ираном", - сообщает издание. Как отмечается, Рубио установил 1 июля в качестве срока увольнений около 2 тысяч сотрудников, но реализация этих планов зависит от решения Верховного суда США. Хотя дополнительную работу из-за обострения на Ближнем Востоке планируется вскоре прекратить в связи с достижением перемирия между Ираном и Израилем, многие сотрудники госдепа посчитали оскорбительным призыв руководства добровольно работать сверхурочно на фоне планов по сокращениям, пишет издание.

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сша, госдеп, массовые увольнения