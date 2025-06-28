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СМИ узнали о падении морального духа сотрудников Госдепа США - 28.06.2025, ПРАЙМ
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СМИ узнали о падении морального духа сотрудников Госдепа США
СМИ узнали о падении морального духа сотрудников Госдепа США - 28.06.2025, ПРАЙМ
СМИ узнали о падении морального духа сотрудников Госдепа США
Моральный дух сотрудников госдепартамента США падает в связи с надвигающимися массовыми увольнениями в ведомстве, сообщает газета Washington Post. | 28.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-28T20:59+0300
2025-06-28T21:00+0300
политика
сша
госдеп
массовые увольнения
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МОСКВА, 28 июн - ПРАЙМ. Моральный дух сотрудников госдепартамента США падает в связи с надвигающимися массовыми увольнениями в ведомстве, сообщает газета Washington Post. Госсекретарь США Марко Рубио в конце мая заявил, что направил в конгресс план масштабной реорганизации госдепартамента, предполагающий сокращение бюрократии и расходов, а также усиление защиты интересов страны за рубежом. Он подчеркнул, что за последние 25 лет внутренние структуры госдепартамента существенно разрослись, что привело к увеличению расходов и снижению эффективности его работы. "План администрации (президента США Дональда - ред.) Трампа по массовым сокращениям в госдепартаменте вызвал у многих сотрудников чувство раздражения и огорчения, подорвав моральный дух на фоне дополнительных требований помочь гражданам США, стремящимся покинуть Ближний Восток в условиях войны Израиля с Ираном", - сообщает издание. Как отмечается, Рубио установил 1 июля в качестве срока увольнений около 2 тысяч сотрудников, но реализация этих планов зависит от решения Верховного суда США. Хотя дополнительную работу из-за обострения на Ближнем Востоке планируется вскоре прекратить в связи с достижением перемирия между Ираном и Израилем, многие сотрудники госдепа посчитали оскорбительным призыв руководства добровольно работать сверхурочно на фоне планов по сокращениям, пишет издание.
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сша, госдеп, массовые увольнения
Политика, США, Госдеп, массовые увольнения
20:59 28.06.2025 (обновлено: 21:00 28.06.2025)
 
СМИ узнали о падении морального духа сотрудников Госдепа США

WP: моральный дух работников Госдепа США падает из-за планируемых увольнений

© Фото : U.S. State DepartmentЗдание Госдепартамента США в Вашингтоне
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне - ПРАЙМ, 1920, 28.06.2025
© Фото : U.S. State Department
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МОСКВА, 28 июн - ПРАЙМ. Моральный дух сотрудников госдепартамента США падает в связи с надвигающимися массовыми увольнениями в ведомстве, сообщает газета Washington Post.
Госсекретарь США Марко Рубио в конце мая заявил, что направил в конгресс план масштабной реорганизации госдепартамента, предполагающий сокращение бюрократии и расходов, а также усиление защиты интересов страны за рубежом. Он подчеркнул, что за последние 25 лет внутренние структуры госдепартамента существенно разрослись, что привело к увеличению расходов и снижению эффективности его работы.
"План администрации (президента США Дональда - ред.) Трампа по массовым сокращениям в госдепартаменте вызвал у многих сотрудников чувство раздражения и огорчения, подорвав моральный дух на фоне дополнительных требований помочь гражданам США, стремящимся покинуть Ближний Восток в условиях войны Израиля с Ираном", - сообщает издание.
Как отмечается, Рубио установил 1 июля в качестве срока увольнений около 2 тысяч сотрудников, но реализация этих планов зависит от решения Верховного суда США.
Хотя дополнительную работу из-за обострения на Ближнем Востоке планируется вскоре прекратить в связи с достижением перемирия между Ираном и Израилем, многие сотрудники госдепа посчитали оскорбительным призыв руководства добровольно работать сверхурочно на фоне планов по сокращениям, пишет издание.
Госдепартамент США - ПРАЙМ, 1920, 20.06.2025
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ПолитикаСШАГосдепмассовые увольнения
 
 
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