https://1prime.ru/20250628/gosduma-858982847.html

В Госдуме предложили создать реестр телефонных мошенников

В Госдуме предложили создать реестр телефонных мошенников - 28.06.2025, ПРАЙМ

В Госдуме предложили создать реестр телефонных мошенников

Депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия - За правду" направили обращение премьер-министру Михаилу Мишустину с предложением создать реестр телефонных... | 28.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-28T01:18+0300

2025-06-28T01:18+0300

2025-06-28T01:18+0300

финансы

россия

украина

сергей миронов

михаил мишустин

фсб

мвд

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/858982847.jpg?1751062709

МОСКВА, 28 июн - ПРАЙМ. Депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия - За правду" направили обращение премьер-министру Михаилу Мишустину с предложением создать реестр телефонных мошенников, действующих из-за рубежа, документ имеется в распоряжении РИА Новости. Авторами инициативы стали лидер партии, глава думской фракции Сергей Миронов и председатель комитета Госдумы по развитию гражданского общества Яна Лантратова. "Уважаемый Михаил Владимирович, просим вас рассмотреть вопрос о целесообразности разработки реестра иностранных лиц и организаций, причастных к дистанционному и сетевому мошенничеству", - сказано в письме. Предлагается, чтобы реестр был публичным и имел удобный интерфейс для автоматизированного взаимодействия с финансовыми, телекоммуникационными и IT-компаниями. В такой реестр, по мнению авторов, могут быть включены сведения о вступивших в законную силу приговорах судов России по статьям, связанным с мошенничеством, об иностранных гражданах, объявленных в международный розыск, об информации, поступающей от Росфинмониторинга и иных уполномоченных органов, подтверждающей противоправную деятельность, а также о наличии взаимосвязей указанных лиц с банковскими счетами, операторами связи, цифровыми платформами и маркетплейсами. "Каждый день в стране совершаются сотни тысяч мошеннических телефонных звонков, и люди должны знать в лицо тех, кто при помощи обмана и использования различных методов психологического воздействия вынуждает граждан расставаться со своими деньгами и переводить их на подставные счета", – сказал Миронов РИА Новости. По его словам, за 2024 год в России было зарегистрировано более 700 тысяч подобных преступлений, что на 14% больше, чем в 2023 году. "Банки отмечают трехкратный рост обращений по фактам мошенничества. Общий объем хищений приближается к 200 миллиардам рублей, а в первом квартале этого года службам безопасности банков удалось заблокировать 171 тысячу атак на общую сумму 13,5 триллиона рублей", – отметил лидер партии. Лантратова, комментируя предложение, сообщила РИА Новости, что многие преступные группировки базируются за пределами России, особенно активны мошенники с территории Украины, действующие при поддержке иностранных спецслужб. "В декабре ФСБ и МВД пресекли деятельность международной сети, которая ежедневно обзванивала жителей 50 стран, зарабатывая по миллиону долларов в сутки", - добавила депутат. Она подчеркнула, что в настоящее время нет единой системы, которая помогала бы гражданам проверять подозрительные звонки или сайты, и люди остаются один на один с мошенниками. "Такой инструмент поможет не только гражданам, но и банкам, операторам связи в их работе по противодействию мошенникам", - заключила политик.

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

финансы, россия, украина, сергей миронов, михаил мишустин, фсб, мвд