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В Госдуме призвали вкладывать в ипотеку, когда ставки пойдут вниз

В Госдуме призвали вкладывать в ипотеку, когда ставки пойдут вниз - 28.06.2025, ПРАЙМ

В Госдуме призвали вкладывать в ипотеку, когда ставки пойдут вниз

Ипотечные ставки в России определенное время сохранятся на достаточно высоком уровне, поэтому сейчас рациональнее копить деньги и вложить в ипотеку, когда... | 28.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-28T04:19+0300

2025-06-28T04:19+0300

2025-06-28T04:19+0300

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МОСКВА, 28 июн - ПРАЙМ. Ипотечные ставки в России определенное время сохранятся на достаточно высоком уровне, поэтому сейчас рациональнее копить деньги и вложить в ипотеку, когда ставки пойдут вниз, заявил в интервью РИА Новости председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. "Очевидно, что определенное время ипотечные ставки сохранятся на достаточно высоком уровне, поэтому сейчас рационально копить деньги для приобретения жилья в будущем, когда ставки пойдут вниз", - сказал он. Аксаков отметил, что скоро у желающих приобрести жилье появится возможность открыть жилищные депозиты. По данным ЦБ, выдачи рыночной ипотеки в условиях высоких ставок остаются низкими. В конце мая средняя ставка по рыночным программам составляла 26,8%. В середине июня многие банки начали снижать ставки в этом сегменте на 1–1,5 процентных пункта с учетом снижения ключевой ставки. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 10.00 мск 2 июля.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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недвижимость, финансы, банки, москва, анатолий аксаков, госдума