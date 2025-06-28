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В Госдуме призвали вкладывать в ипотеку, когда ставки пойдут вниз
В Госдуме призвали вкладывать в ипотеку, когда ставки пойдут вниз - 28.06.2025, ПРАЙМ
В Госдуме призвали вкладывать в ипотеку, когда ставки пойдут вниз
Ипотечные ставки в России определенное время сохранятся на достаточно высоком уровне, поэтому сейчас рациональнее копить деньги и вложить в ипотеку, когда... | 28.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-28T04:19+0300
2025-06-28T04:19+0300
2025-06-28T04:19+0300
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МОСКВА, 28 июн - ПРАЙМ. Ипотечные ставки в России определенное время сохранятся на достаточно высоком уровне, поэтому сейчас рациональнее копить деньги и вложить в ипотеку, когда ставки пойдут вниз, заявил в интервью РИА Новости председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
"Очевидно, что определенное время ипотечные ставки сохранятся на достаточно высоком уровне, поэтому сейчас рационально копить деньги для приобретения жилья в будущем, когда ставки пойдут вниз", - сказал он.
Аксаков отметил, что скоро у желающих приобрести жилье появится возможность открыть жилищные депозиты.
По данным ЦБ, выдачи рыночной ипотеки в условиях высоких ставок остаются низкими. В конце мая средняя ставка по рыночным программам составляла 26,8%. В середине июня многие банки начали снижать ставки в этом сегменте на 1–1,5 процентных пункта с учетом снижения ключевой ставки.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 10.00 мск 2 июля.
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недвижимость, финансы, банки, москва, анатолий аксаков, госдума
Недвижимость, Финансы, Банки, МОСКВА, Анатолий Аксаков, Госдума
В Госдуме призвали вкладывать в ипотеку, когда ставки пойдут вниз
Депутат Аксаков: сейчас рационально копить деньги, когда ставки пойдут вниз
МОСКВА, 28 июн - ПРАЙМ. Ипотечные ставки в России определенное время сохранятся на достаточно высоком уровне, поэтому сейчас рациональнее копить деньги и вложить в ипотеку, когда ставки пойдут вниз, заявил в интервью РИА Новости председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
"Очевидно, что определенное время ипотечные ставки сохранятся на достаточно высоком уровне, поэтому сейчас рационально копить деньги для приобретения жилья в будущем, когда ставки пойдут вниз", - сказал он.
Аксаков отметил, что скоро у желающих приобрести жилье появится возможность открыть жилищные депозиты.
По данным ЦБ, выдачи рыночной ипотеки в условиях высоких ставок остаются низкими. В конце мая средняя ставка по рыночным программам составляла 26,8%. В середине июня многие банки начали снижать ставки в этом сегменте на 1–1,5 процентных пункта с учетом снижения ключевой ставки.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 10.00 мск 2 июля.