https://1prime.ru/20250628/gosduma-858984399.html
В Госдуме призвали Google заплатить штрафы, чтобы "оживить" YouTube
В Госдуме призвали Google заплатить штрафы, чтобы "оживить" YouTube - 28.06.2025, ПРАЙМ
В Госдуме призвали Google заплатить штрафы, чтобы "оживить" YouTube
Компания Google должна заплатить штрафы, вернуться в Россию и начать технологическое обновление, чтобы "оживить" YouTube, заявил в интервью РИА Новости первый... | 28.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-28T07:41+0300
2025-06-28T07:41+0300
2025-06-28T07:51+0300
технологии
россия
экономика
антон горелкин
youtube
роскомнадзор
https://cdnn.1prime.ru/img/82874/70/828747054_0:0:1200:675_1920x0_80_0_0_2df71eccaee5b97571b4a2808a6a6301.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 июн - ПРАЙМ. Компания Google должна заплатить штрафы, вернуться в Россию и начать технологическое обновление, чтобы "оживить" YouTube, заявил в интервью РИА Новости первый замглавы комитета ГД по информполитике Антон Горелкин на ПМЭФ. "YouTube начинает медленно умирать в России технологически. И чтобы его оживить, компания Google должна заплатить штрафы, вернуться в Россию и начать технологическое обновление своей CDN-сети", - сказал Горелкин. При этом депутат отметил, что трафик YouTube упал на треть и продолжает падать. "На самом деле, если на больших цифрах считать, то трафик YouTube упал примерно на треть, продолжает падать. И замедление дало хороший буст развитию (отечественных - ред.) видеохостингов. И я надеюсь, что наши видеохостинги воспользуются этим неожиданным подарком... Все-таки кто-то из них сможет конкурировать не среди локальных игроков, а навяжет конкуренцию американской доминанте, американскому монополисту", - заключил депутат. Ранее суд неоднократно штрафовал компанию после выявленных Роскомнадзором нарушений. Кроме того ряд штрафов был наложен на компанию после решения Федеральной антимонопольной службы, пришедшей к выводу, что на видеохостинге YouTube, принадлежащем Google, действуют непрозрачные, необъективные и непредсказуемые правила блокировки аккаунтов и контента. В конце февраля 2025 долг Google LLC в России составлял более 21,5 миллиарда рублей.
https://1prime.ru/20250611/sud-858412093.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/82874/70/828747054_150:0:1050:675_1920x0_80_0_0_ffd62294e3aacea3b1a7c77833cd8134.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, россия, антон горелкин, youtube, роскомнадзор
Технологии, РОССИЯ, Экономика, Антон Горелкин, YouTube, Роскомнадзор
В Госдуме призвали Google заплатить штрафы, чтобы "оживить" YouTube
Депутат Горелкин: Google должна заплатить штрафы, чтобы "оживить" YouTube
С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 июн - ПРАЙМ. Компания Google должна заплатить штрафы, вернуться в Россию и начать технологическое обновление, чтобы "оживить" YouTube, заявил в интервью РИА Новости первый замглавы комитета ГД по информполитике Антон Горелкин на ПМЭФ.
"YouTube начинает медленно умирать в России технологически. И чтобы его оживить, компания Google должна заплатить штрафы, вернуться в Россию и начать технологическое обновление своей CDN-сети", - сказал Горелкин.
При этом депутат отметил, что трафик YouTube упал на треть и продолжает падать.
"На самом деле, если на больших цифрах считать, то трафик YouTube упал примерно на треть, продолжает падать. И замедление дало хороший буст развитию (отечественных - ред.) видеохостингов. И я надеюсь, что наши видеохостинги воспользуются этим неожиданным подарком... Все-таки кто-то из них сможет конкурировать не среди локальных игроков, а навяжет конкуренцию американской доминанте, американскому монополисту", - заключил депутат.
Ранее суд неоднократно штрафовал компанию после выявленных Роскомнадзором нарушений. Кроме того ряд штрафов был наложен на компанию после решения Федеральной антимонопольной службы, пришедшей к выводу, что на видеохостинге YouTube, принадлежащем Google, действуют непрозрачные, необъективные и непредсказуемые правила блокировки аккаунтов и контента. В конце февраля 2025 долг Google LLC в России составлял более 21,5 миллиарда рублей.
Суд в Москве оштрафовал Google на 200 тысяч рублей