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В Госдуме призвали Google заплатить штрафы, чтобы "оживить" YouTube

В Госдуме призвали Google заплатить штрафы, чтобы "оживить" YouTube - 28.06.2025, ПРАЙМ

В Госдуме призвали Google заплатить штрафы, чтобы "оживить" YouTube

Компания Google должна заплатить штрафы, вернуться в Россию и начать технологическое обновление, чтобы "оживить" YouTube, заявил в интервью РИА Новости первый... | 28.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-28T07:41+0300

2025-06-28T07:41+0300

2025-06-28T07:51+0300

технологии

россия

экономика

антон горелкин

youtube

роскомнадзор

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 июн - ПРАЙМ. Компания Google должна заплатить штрафы, вернуться в Россию и начать технологическое обновление, чтобы "оживить" YouTube, заявил в интервью РИА Новости первый замглавы комитета ГД по информполитике Антон Горелкин на ПМЭФ. "YouTube начинает медленно умирать в России технологически. И чтобы его оживить, компания Google должна заплатить штрафы, вернуться в Россию и начать технологическое обновление своей CDN-сети", - сказал Горелкин. При этом депутат отметил, что трафик YouTube упал на треть и продолжает падать. "На самом деле, если на больших цифрах считать, то трафик YouTube упал примерно на треть, продолжает падать. И замедление дало хороший буст развитию (отечественных - ред.) видеохостингов. И я надеюсь, что наши видеохостинги воспользуются этим неожиданным подарком... Все-таки кто-то из них сможет конкурировать не среди локальных игроков, а навяжет конкуренцию американской доминанте, американскому монополисту", - заключил депутат. Ранее суд неоднократно штрафовал компанию после выявленных Роскомнадзором нарушений. Кроме того ряд штрафов был наложен на компанию после решения Федеральной антимонопольной службы, пришедшей к выводу, что на видеохостинге YouTube, принадлежащем Google, действуют непрозрачные, необъективные и непредсказуемые правила блокировки аккаунтов и контента. В конце февраля 2025 долг Google LLC в России составлял более 21,5 миллиарда рублей.

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технологии, россия, антон горелкин, youtube, роскомнадзор