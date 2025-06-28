https://1prime.ru/20250628/gost-858983401.html

В России вступает в силу новый ГОСТ по производству шоколада

В России вступает в силу новый ГОСТ по производству шоколада - 28.06.2025, ПРАЙМ

В России вступает в силу новый ГОСТ по производству шоколада

Новый ГОСТ, описывающий методику определения процентного содержания эквивалентов масла какао в шоколаде, вступает в силу в России с 1 июля, следует из... | 28.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-28T03:18+0300

2025-06-28T03:18+0300

2025-06-28T03:18+0300

россия

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/858983401.jpg?1751069934

МОСКВА, 28 июн - ПРАЙМ. Новый ГОСТ, описывающий методику определения процентного содержания эквивалентов масла какао в шоколаде, вступает в силу в России с 1 июля, следует из документа, с которым ознакомилось РИА Новости. Он описывает методы, с помощью которых производители, экспортеры и контролирующие органы смогут эффективнее определять концентрацию пальмового масла и его аналогов в шоколаде. При этом ГОСТы сами по себе не всегда обязательны, но могут стать таковыми, если на них есть прямая отсылка в законе, контракте или техрегламенте. Большинство ГОСТов в России носят рекомендательный характер и служат ориентиром для производителей. Кроме этого стандарта, с 1 июля также впервые заработают документы с техническими условиям на пальмоядровое масло и уксусную ледяную кислоту. Пальмоядровое масло получают из плодов масличной пальмы. Оно широко используется в пищевой промышленности: входит в состав маргаринов, кондитерских изделий, кремов, начинок и глазури благодаря своей устойчивости к окислению и высокому содержанию насыщенных жиров. Также оно применяется в производстве мыла, шампуней и другой косметики как недорогой источник жирных кислот. Уксусная ледяная кислота - это концентрированная форма уксусной кислоты, используемая в промышленной химии, производстве пластмасс, синтезе красителей, растворителей и фармацевтических препаратов. В пищевой отрасли в чистом виде не используется из-за своей едкости и токсичности.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия