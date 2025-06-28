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В России вступает в силу новый ГОСТ по производству шоколада
В России вступает в силу новый ГОСТ по производству шоколада - 28.06.2025, ПРАЙМ
В России вступает в силу новый ГОСТ по производству шоколада
Новый ГОСТ, описывающий методику определения процентного содержания эквивалентов масла какао в шоколаде, вступает в силу в России с 1 июля, следует из... | 28.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-28T03:18+0300
2025-06-28T03:18+0300
2025-06-28T03:18+0300
россия
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МОСКВА, 28 июн - ПРАЙМ. Новый ГОСТ, описывающий методику определения процентного содержания эквивалентов масла какао в шоколаде, вступает в силу в России с 1 июля, следует из документа, с которым ознакомилось РИА Новости.
Он описывает методы, с помощью которых производители, экспортеры и контролирующие органы смогут эффективнее определять концентрацию пальмового масла и его аналогов в шоколаде.
При этом ГОСТы сами по себе не всегда обязательны, но могут стать таковыми, если на них есть прямая отсылка в законе, контракте или техрегламенте. Большинство ГОСТов в России носят рекомендательный характер и служат ориентиром для производителей.
Кроме этого стандарта, с 1 июля также впервые заработают документы с техническими условиям на пальмоядровое масло и уксусную ледяную кислоту.
Пальмоядровое масло получают из плодов масличной пальмы. Оно широко используется в пищевой промышленности: входит в состав маргаринов, кондитерских изделий, кремов, начинок и глазури благодаря своей устойчивости к окислению и высокому содержанию насыщенных жиров.
Также оно применяется в производстве мыла, шампуней и другой косметики как недорогой источник жирных кислот.
Уксусная ледяная кислота - это концентрированная форма уксусной кислоты, используемая в промышленной химии, производстве пластмасс, синтезе красителей, растворителей и фармацевтических препаратов. В пищевой отрасли в чистом виде не используется из-за своей едкости и токсичности.
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россия
В России вступает в силу новый ГОСТ по производству шоколада
В России вступает в силу новый ГОСТ, определяющий содержание пальмового масла в шоколаде
МОСКВА, 28 июн - ПРАЙМ. Новый ГОСТ, описывающий методику определения процентного содержания эквивалентов масла какао в шоколаде, вступает в силу в России с 1 июля, следует из документа, с которым ознакомилось РИА Новости.
Он описывает методы, с помощью которых производители, экспортеры и контролирующие органы смогут эффективнее определять концентрацию пальмового масла и его аналогов в шоколаде.
При этом ГОСТы сами по себе не всегда обязательны, но могут стать таковыми, если на них есть прямая отсылка в законе, контракте или техрегламенте. Большинство ГОСТов в России носят рекомендательный характер и служат ориентиром для производителей.
Кроме этого стандарта, с 1 июля также впервые заработают документы с техническими условиям на пальмоядровое масло и уксусную ледяную кислоту.
Пальмоядровое масло получают из плодов масличной пальмы. Оно широко используется в пищевой промышленности: входит в состав маргаринов, кондитерских изделий, кремов, начинок и глазури благодаря своей устойчивости к окислению и высокому содержанию насыщенных жиров.
Также оно применяется в производстве мыла, шампуней и другой косметики как недорогой источник жирных кислот.
Уксусная ледяная кислота - это концентрированная форма уксусной кислоты, используемая в промышленной химии, производстве пластмасс, синтезе красителей, растворителей и фармацевтических препаратов. В пищевой отрасли в чистом виде не используется из-за своей едкости и токсичности.