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В ГД РФ объяснили, что нужно для прекращения сбоев в Рунете и мировой сети

В ГД РФ объяснили, что нужно для прекращения сбоев в Рунете и мировой сети - 28.06.2025, ПРАЙМ

В ГД РФ объяснили, что нужно для прекращения сбоев в Рунете и мировой сети

Пока не выработаны международные стандарты работы сети интернет, сбои будут не только в Рунете, но и в мировой сети, заявил в интервью РИА Новости на ПМЭФ... | 28.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-28T21:30+0300

2025-06-28T21:30+0300

2025-06-28T21:30+0300

госдума

интернет

стандарты

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 июн - ПРАЙМ. Пока не выработаны международные стандарты работы сети интернет, сбои будут не только в Рунете, но и в мировой сети, заявил в интервью РИА Новости на ПМЭФ первый замглавы комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин. "Мы много раз предлагали большим странам, которые задают правила в интернете, выработать единые понятные международные стандарты работы сети. Но, к сожалению, эти международные стандарты так и не выработаны. Поэтому сбой - это то, что с нами будет еще долгое время. Не только с нами, а в целом в сети, в мировом масштабе. Потому что сбои случаются везде. Поэтому это то, что с нами будет периодически происходить", - сказал он. Депутат считает, что интернет - это глобальная сеть, которая нуждается в выработке глобальных правил, которых сейчас нет. "И сегодня сеть превратилась в еще один сегмент, еще одно поле для различных киберконфликтов. Поэтому, к сожалению, сбои будут случаться, нужно это осознавать и готовиться к этому", - добавил парламентарий. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходил 18-21 июня. РИА Новости выступало информационным партнером форума.

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госдума, интернет, стандарты