https://1prime.ru/20250628/investitsii-858992619.html

В РФ расширили список инструментов вложений свободных средств госкомпаний

В РФ расширили список инструментов вложений свободных средств госкомпаний - 28.06.2025, ПРАЙМ

В РФ расширили список инструментов вложений свободных средств госкомпаний

Правительство РФ расширило перечень инструментов, доступных для инвестирования временно свободных средств госкорпораций и госкомпаний, соответствующее... | 28.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-28T19:03+0300

2025-06-28T19:03+0300

2025-06-28T20:04+0300

экономика

правительство рф

инструменты

список

госкомпании

инвестиции

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/06/06/858267492_0:235:2464:1621_1920x0_80_0_0_1461465dbc3235cf3c2c1eb739a00e92.jpg

МОСКВА, 28 июн - ПРАЙМ. Правительство РФ расширило перечень инструментов, доступных для инвестирования временно свободных средств госкорпораций и госкомпаний, соответствующее постановление правительства опубликовано на официальном портале правовых актов.Государственным корпорациям и государственным компаниям предоставляется право заключать за счет временно свободных средств на организованных торгах с участием квалифицированного центрального контрагента договоры репо, предметом которых являются ОФЗ и облигации субъектов РФ, облигации компаний, в том числе ипотечные ценные бумаги и акции, соответствующие требованиям правил, а также клиринговые сертификаты участия (КСУ). На внебиржевом рынке предоставлена возможность заключать договоры репо, предметом которых являются ОФЗ и облигации регионов, с расчетами через клиринговую организацию на условиях поставки против платежа или предоплаты (предпоставки) со стороны банка-контрагента, соответствующему требованиям по собственным средствам (капиталу) и наличию не менее двух кредитных рейтингов определенного уровня, установленным для банков, в которых государственная корпорация и государственная компания вправе открывать счета и вклады. В настоящее время госкорпорации и госкомпании могут инвестировать временно свободные средства в отдельные виды ценных бумаг, если они соответствуют ряду требований (в том числе обращение на организованных торгах, наличие у выпуска облигаций кредитного рейтинга не ниже определенного уровня, включение акций в котировальный список высшего уровня российской биржи или в список для расчета индекса Мосбиржи). Реализация постановления будет способствовать расширению портфеля инструментов, используемых для инвестирования временно свободных средств государственных корпораций и государственных компаний, говорилось в пояснительной записке к проекту документа. Предлагаемые изменения способны повысить ликвидность ценных бумаг, в которые могут инвестироваться временно свободные средства государственных корпораций и государственных компаний, отмечалось там же.

https://1prime.ru/20250620/siluanov-858713575.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

правительство рф, инструменты, список, госкомпании, инвестиции