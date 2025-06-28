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В РФ расширили список инструментов вложений свободных средств госкомпаний
В РФ расширили список инструментов вложений свободных средств госкомпаний - 28.06.2025, ПРАЙМ
В РФ расширили список инструментов вложений свободных средств госкомпаний
Правительство РФ расширило перечень инструментов, доступных для инвестирования временно свободных средств госкорпораций и госкомпаний, соответствующее... | 28.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-28T19:03+0300
2025-06-28T19:03+0300
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МОСКВА, 28 июн - ПРАЙМ. Правительство РФ расширило перечень инструментов, доступных для инвестирования временно свободных средств госкорпораций и госкомпаний, соответствующее постановление правительства опубликовано на официальном портале правовых актов.Государственным корпорациям и государственным компаниям предоставляется право заключать за счет временно свободных средств на организованных торгах с участием квалифицированного центрального контрагента договоры репо, предметом которых являются ОФЗ и облигации субъектов РФ, облигации компаний, в том числе ипотечные ценные бумаги и акции, соответствующие требованиям правил, а также клиринговые сертификаты участия (КСУ). На внебиржевом рынке предоставлена возможность заключать договоры репо, предметом которых являются ОФЗ и облигации регионов, с расчетами через клиринговую организацию на условиях поставки против платежа или предоплаты (предпоставки) со стороны банка-контрагента, соответствующему требованиям по собственным средствам (капиталу) и наличию не менее двух кредитных рейтингов определенного уровня, установленным для банков, в которых государственная корпорация и государственная компания вправе открывать счета и вклады. В настоящее время госкорпорации и госкомпании могут инвестировать временно свободные средства в отдельные виды ценных бумаг, если они соответствуют ряду требований (в том числе обращение на организованных торгах, наличие у выпуска облигаций кредитного рейтинга не ниже определенного уровня, включение акций в котировальный список высшего уровня российской биржи или в список для расчета индекса Мосбиржи). Реализация постановления будет способствовать расширению портфеля инструментов, используемых для инвестирования временно свободных средств государственных корпораций и государственных компаний, говорилось в пояснительной записке к проекту документа. Предлагаемые изменения способны повысить ликвидность ценных бумаг, в которые могут инвестироваться временно свободные средства государственных корпораций и государственных компаний, отмечалось там же.
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правительство рф, инструменты, список, госкомпании, инвестиции
Экономика, Правительство РФ, инструменты, список, госкомпании, инвестиции
В РФ расширили список инструментов вложений свободных средств госкомпаний
Кабмин РФ расширил список инструментов вложений свободных средств госкомпаний
МОСКВА, 28 июн - ПРАЙМ. Правительство РФ расширило перечень инструментов, доступных для инвестирования временно свободных средств госкорпораций и госкомпаний, соответствующее постановление правительства опубликовано на официальном портале правовых актов.
Государственным корпорациям и государственным компаниям предоставляется право заключать за счет временно свободных средств на организованных торгах с участием квалифицированного центрального контрагента договоры репо, предметом которых являются ОФЗ и облигации субъектов РФ, облигации компаний, в том числе ипотечные ценные бумаги и акции, соответствующие требованиям правил, а также клиринговые сертификаты участия (КСУ).
На внебиржевом рынке предоставлена возможность заключать договоры репо, предметом которых являются ОФЗ и облигации регионов, с расчетами через клиринговую организацию на условиях поставки против платежа или предоплаты (предпоставки) со стороны банка-контрагента, соответствующему требованиям по собственным средствам (капиталу) и наличию не менее двух кредитных рейтингов определенного уровня, установленным для банков, в которых государственная корпорация и государственная компания вправе открывать счета и вклады.
В настоящее время госкорпорации и госкомпании могут инвестировать временно свободные средства в отдельные виды ценных бумаг, если они соответствуют ряду требований (в том числе обращение на организованных торгах, наличие у выпуска облигаций кредитного рейтинга не ниже определенного уровня, включение акций в котировальный список высшего уровня российской биржи или в список для расчета индекса Мосбиржи).
Реализация постановления будет способствовать расширению портфеля инструментов, используемых для инвестирования временно свободных средств государственных корпораций и государственных компаний, говорилось в пояснительной записке к проекту документа.
Предлагаемые изменения способны повысить ликвидность ценных бумаг, в которые могут инвестироваться временно свободные средства государственных корпораций и государственных компаний, отмечалось там же.
Минфин будет рад всем инвесторам на будущих IPO госкомпаний