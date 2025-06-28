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Число юных инвесторов в "Сберинвестициях" выросло в шесть раз - 28.06.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250628/investory-858991416.html
Число юных инвесторов в "Сберинвестициях" выросло в шесть раз
Число юных инвесторов в "Сберинвестициях" выросло в шесть раз - 28.06.2025, ПРАЙМ
Число юных инвесторов в "Сберинвестициях" выросло в шесть раз
Число подростков-инвесторов в "Сберинвестициях" за второй квартал выросло в шесть раз – с 3 до 18 тысяч человек, говорится в сообщении брокера. | 28.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-28T17:30+0300
2025-06-28T17:30+0300
экономика
сбербанк
инвестиции
инвесторы
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МОСКВА, 28 июн - ПРАЙМ. Число подростков-инвесторов в "Сберинвестициях" за второй квартал выросло в шесть раз – с 3 до 18 тысяч человек, говорится в сообщении брокера. Доля акций в объеме покупок подростков за вычетом продаж за второй квартал выросла с 64 до 70%. В десятку самых популярных компаний входят Сбербанк, "Лукойл", X5, ВТБ, "Роснефть", "Газпром", "Интер РАО", "Яндекс", "Аэрофлот" и "Татнефть". На втором месте по популярности – корпоративные облигации с фиксированным купоном (13%), 7% объема покупок составляют фонды денежного рынка, а 6% – ОФЗ. Активнее всех инвестируют подростки из Южного Федерального округа. Среди регионов лидирует Ростовская область – там на текущий момент проживают 16% подростков-инвесторов. Также активно инвестируют ребята из Московской (12%), Новосибирской (12%), Свердловской (10%), Нижегородской (10%), Самарской областей (8%) и Санкт-Петербурга (9%). "Подростки не просто активно инвестируют, но и с интересом изучают обучающие курсы в приложении "Сберинвестиций". Видим, что половина ребят уже прошли курсы до конца. А еще подростки с нами растут – 400 юных инвесторов достигли своего совершеннолетия и продолжают активно торговать. Они теперь могут инвестировать на сумму более 25 тысяч рублей и выстраивать инвестиционные стратегии, используя сложные инструменты", - сказала руководитель брокерского бизнеса Сбербанка Аиша Кубезова, чьи слова приводятся в сообщении. "Сберинвестиции" запустили инвестиции для подростков с 14 лет в октябре 2024 года.
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сбербанк, инвестиции, инвесторы
Экономика, Сбербанк, инвестиции, инвесторы
17:30 28.06.2025
 
Число юных инвесторов в "Сберинвестициях" выросло в шесть раз

Число подростков-инвесторов в "Сберинвестициях" выросло до 18 тысяч человек

© РИА Новости . Сгенерировано ИИВклады и инвестиции
Вклады и инвестиции - ПРАЙМ, 1920, 28.06.2025
© РИА Новости . Сгенерировано ИИ
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МОСКВА, 28 июн - ПРАЙМ. Число подростков-инвесторов в "Сберинвестициях" за второй квартал выросло в шесть раз – с 3 до 18 тысяч человек, говорится в сообщении брокера.
Доля акций в объеме покупок подростков за вычетом продаж за второй квартал выросла с 64 до 70%. В десятку самых популярных компаний входят Сбербанк, "Лукойл", X5, ВТБ, "Роснефть", "Газпром", "Интер РАО", "Яндекс", "Аэрофлот" и "Татнефть".
На втором месте по популярности – корпоративные облигации с фиксированным купоном (13%), 7% объема покупок составляют фонды денежного рынка, а 6% – ОФЗ.
Активнее всех инвестируют подростки из Южного Федерального округа. Среди регионов лидирует Ростовская область – там на текущий момент проживают 16% подростков-инвесторов. Также активно инвестируют ребята из Московской (12%), Новосибирской (12%), Свердловской (10%), Нижегородской (10%), Самарской областей (8%) и Санкт-Петербурга (9%).
"Подростки не просто активно инвестируют, но и с интересом изучают обучающие курсы в приложении "Сберинвестиций". Видим, что половина ребят уже прошли курсы до конца. А еще подростки с нами растут – 400 юных инвесторов достигли своего совершеннолетия и продолжают активно торговать. Они теперь могут инвестировать на сумму более 25 тысяч рублей и выстраивать инвестиционные стратегии, используя сложные инструменты", - сказала руководитель брокерского бизнеса Сбербанка Аиша Кубезова, чьи слова приводятся в сообщении.
"Сберинвестиции" запустили инвестиции для подростков с 14 лет в октябре 2024 года.
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ЭкономикаСбербанкинвестицииинвесторы
 
 
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