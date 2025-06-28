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Иран открыл воздушное пространство для международных транзитных рейсов

Иран открыл воздушное пространство для международных транзитных рейсов - 28.06.2025, ПРАЙМ

Иран открыл воздушное пространство для международных транзитных рейсов

Иран открыл воздушное пространство в центральной и частично в западной частях страны для международных транзитных рейсов, заявил официальный представитель... | 28.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-28T17:35+0300

2025-06-28T17:35+0300

2025-06-28T17:35+0300

иран

авиарейсы

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ТЕГЕРАН, 28 июн – ПРАЙМ. Иран открыл воздушное пространство в центральной и частично в западной частях страны для международных транзитных рейсов, заявил официальный представитель иранского министерства дорог и городского развития Маджид Ахаван. В среду власти Ирана частично открыли воздушное пространство республики, разрешив совершать международные и внутренние рейсы в восточной части страны. "Следуя распоряжению координационного комитета Организации гражданской авиации... помимо (открытия - ред.) воздушного пространства в восточной части страны для внутренних, международных и транзитных рейсов через небо Ирана, воздушное пространство в центральной и западной части страны было открыто исключительно для международных транзитных рейсов", - приводит его слова агентство Nour News. Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы. Иран отверг обвинения, ответив на это своими атаками. Стороны в течение 12 дней обменивались ударами, к которым присоединились и США, проведя разовую атаку в ночь на 22 июня на ядерные объекты Ирана. После этого Тегеран вечером 23 июня нанес ракетные удары по базе Эль-Удейд США в Катаре, заявив, что иранская сторона не намерена идти на дальнейшую эскалацию. Президент США Дональд Трамп после этого выразил надежду, что ударом по американской военной базе в Катаре Иран "выпустил пар", и теперь возможен путь к миру и согласию на Ближнем Востоке. Он также заявил, что Израиль и Иран договорились о заключении перемирия, которое по истечении 24 часов должно стать "официальным прекращением 12-дневной войны".

https://1prime.ru/20250627/aviasoobschenie-858962220.html

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иран, авиарейсы