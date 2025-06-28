https://1prime.ru/20250628/iran-858992189.html

Иран не пустит главу МАГАТЭ на свои ядерные объекты, заявили в меджлисе

Иран не пустит главу МАГАТЭ на свои ядерные объекты, заявили в меджлисе - 28.06.2025, ПРАЙМ

Иран не пустит главу МАГАТЭ на свои ядерные объекты, заявили в меджлисе

Иранские власти больше не разрешат генеральному директору Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэлю Гросси присутствовать на ядерных объектах | 28.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-28T18:31+0300

2025-06-28T18:31+0300

2025-06-28T18:31+0300

иран

рафаэль гросси

магатэ

ядерные объекты

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ТЕГЕРАН, 28 июн – ПРАЙМ. Иранские власти больше не разрешат генеральному директору Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэлю Гросси присутствовать на ядерных объектах исламской республики и устанавливать там камеры, поскольку Тегеран увидел информацию об этих объектах в полученных от Израиля документах, заявил вице-спикер меджлиса (парламента) Ирана Хамид-Реза Хаджи-Бабаи. "Мы больше не дадим Гросси разрешения присутствовать на ядерных объектах (Ирана - ред.) и устанавливать (на них - ред.) камеры, потому что увидели информацию о наших объектах в документах, полученных от... израильского режима", - приводит его слова агентство ISNA. В пятницу глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что желание гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси осмотреть подвергшиеся ударам объекты иранской ядерной программы бессмысленно и может нести злой умысел. Он отметил, что парламент Ирана принял решение о приостановке сотрудничества исламской республики с МАГАТЭ по причине того, что гендиректор МАГАТЭ сыграл роль в сокрытии информации о том, что еще десять лет назад агентство официально объявило "все проблемы решенными". В четверг спикер иранского парламента Мохаммад Багер Галибаф заявил, что власти Ирана обнародовали закон о приостановке сотрудничества исламской республики с МАГАТЭ. Он назвал агентство "защитником и слугой" Израиля и заявил, что продолжать сотрудничество с МАГАТЭ невозможно, пока не будет обеспечена безопасность иранских ядерных объектов. Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы. Иран отверг обвинения, ответив на это своими атаками. Стороны в течение 12 дней обменивались ударами, к которым присоединились и США, проведя разовую атаку в ночь на 22 июня на ядерные объекты Ирана. После этого Тегеран вечером 23 июня нанес ракетные удары по базе Эль-Удейд США в Катаре, заявив, что иранская сторона не намерена идти на дальнейшую эскалацию. Президент США Дональд Трамп после этого выразил надежду, что ударом по американской военной базе в Катаре Иран "выпустил пар", и теперь возможен путь к миру и согласию на Ближнем Востоке. Он также заявил, что Израиль и Иран договорились о заключении перемирия, которое по истечении 24 часов должно стать "официальным прекращением 12-дневной войны".

https://1prime.ru/20250626/zakharova-858935211.html

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иран, рафаэль гросси, магатэ, ядерные объекты