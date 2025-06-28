https://1prime.ru/20250628/izrail-858994688.html
В Израиле заявили о ликвидации в Газе виновного в атаке 7 октября 2023 года
В Израиле заявили о ликвидации в Газе виновного в атаке 7 октября 2023 года - 28.06.2025, ПРАЙМ
В Израиле заявили о ликвидации в Газе виновного в атаке 7 октября 2023 года
АМОСКВА, 28 июн - ПРАЙМ. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о ликвидации одного из основателей ХАМАС в секторе Газа, сыгравшего "значительную роль" в... | 28.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-28T21:32+0300
2025-06-28T21:32+0300
2025-06-28T21:59+0300
происшествия
газа
хамас
ликвидация
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АМОСКВА, 28 июн - ПРАЙМ. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о ликвидации одного из основателей ХАМАС в секторе Газа, сыгравшего "значительную роль" в планировании и осуществлении атаки 7 октября 2023 года."В пятницу в ходе совместных действий Армия обороны Израиля и израильское Управление по безопасности нанесли удар и ликвидировали террориста Хакама Мухаммада Иссу аль-Иссу в районе Сабра в городе Газа", - говорится в сообщении ЦАХАЛ в Telegram-канале.Как отмечается, он сыграл "значительную роль" в планировании и осуществлении атаки 7 октября.Согласно ЦАХАЛ, аль-Исса был высокопоставленным лицом в ХАМАС и считался одним из основателей движения. Указывается, что он возглавлял штаб боевой поддержки военного крыла ХАМАС.Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого боевики палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, с израильской стороны тогда погибли около 1,2 тысячи человек.В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи", включающую удары по гражданским объектам, и объявила о полной блокаде сектора Газа: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств.Боевые действия, которые прерывались непродолжительными перемириями, унесли жизни более 56 тысяч палестинцев и порядка полутора тысяч израильтян, перекинулись на Ливан и Йемен, спровоцировали обмен ракетными ударами между Израилем и Ираном
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газа, хамас, ликвидация
Происшествия, Газа, ХАМАС, ликвидация
В Израиле заявили о ликвидации в Газе виновного в атаке 7 октября 2023 года
ЦАХАЛ: в Газе ликвидирован хамасовец, виновный в атаке 7 октября 2023 года
АМОСКВА, 28 июн - ПРАЙМ. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о ликвидации одного из основателей ХАМАС в секторе Газа, сыгравшего "значительную роль" в планировании и осуществлении атаки 7 октября 2023 года.
"В пятницу в ходе совместных действий Армия обороны Израиля и израильское Управление по безопасности нанесли удар и ликвидировали террориста Хакама Мухаммада Иссу аль-Иссу в районе Сабра в городе Газа", - говорится в сообщении ЦАХАЛ в Telegram-канале.
Как отмечается, он сыграл "значительную роль" в планировании и осуществлении атаки 7 октября.
Согласно ЦАХАЛ, аль-Исса был высокопоставленным лицом в ХАМАС и считался одним из основателей движения. Указывается, что он возглавлял штаб боевой поддержки военного крыла ХАМАС.
Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого боевики палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, с израильской стороны тогда погибли около 1,2 тысячи человек.
В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи", включающую удары по гражданским объектам, и объявила о полной блокаде сектора Газа: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств.
Боевые действия, которые прерывались непродолжительными перемириями, унесли жизни более 56 тысяч палестинцев и порядка полутора тысяч израильтян, перекинулись на Ливан и Йемен, спровоцировали обмен ракетными ударами между Израилем и Ираном
Минобороны Израиля поручил подготовить план действий против Ирана