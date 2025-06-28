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Качиньского переизбрали главой партии "Право и справедливость"
Качиньского переизбрали главой партии "Право и справедливость" - 28.06.2025, ПРАЙМ
Качиньского переизбрали главой партии "Право и справедливость"
Ярослав Качиньский переизбран председателем крупнейшей польской оппозиционной партии "Право и справедливость", сообщает пресс-служба партии. | 28.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-28T20:33+0300
2025-06-28T20:33+0300
2025-06-28T20:33+0300
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ВАРШАВА, 28 июн – ПРАЙМ. Ярослав Качиньский переизбран председателем крупнейшей польской оппозиционной партии "Право и справедливость", сообщает пресс-служба партии. Выборы проходили на безальтернативной основе – 76-летний Качиньский был единственным кандидатом на должность председателя своей партии. За него проголосовали 1214 делегатов прошедшего в субботу партийного конгресса из 1,5 тысячи. "Это большое обязательство, но я верю, что смогу это сделать - этот черный период, который мы сейчас переживаем, должен закончиться", - сказал глава PiS сразу после своего переизбрания. Он отметил, что кандидат от PiS Кароль Навроцкий уже выиграл выборы президента и выразил уверенность, что партия в 2027 году выиграет парламентские выбора и сможет сформировать правительство. Ярослав Качиньский является председателем PiS непрерывно с января 2003 года, он сменил на этой должности своего брата-близнеца, впоследствии президента Польши Леха Качиньского, который в качестве первого председателя возглавлял "Право и справедливость" в 2001-2003 годах. PiS являлась правящей партии Польши с 2015 до 2023 года, проиграв последние парламентские выборы коалиции под руководством нынешнего премьер-министра страны Дональда Туска.
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польша, ярослав качиньский, выборы, партия
Политика, ПОЛЬША, Ярослав Качиньский, Выборы, Партия
Качиньского переизбрали главой партии "Право и справедливость"
Качиньского переизбрали главой оппозиционной партии "Право и справедливость"
ВАРШАВА, 28 июн – ПРАЙМ. Ярослав Качиньский переизбран председателем крупнейшей польской оппозиционной партии "Право и справедливость", сообщает пресс-служба партии.
Выборы проходили на безальтернативной основе – 76-летний Качиньский был единственным кандидатом на должность председателя своей партии. За него проголосовали 1214 делегатов прошедшего в субботу партийного конгресса из 1,5 тысячи.
"Это большое обязательство, но я верю, что смогу это сделать - этот черный период, который мы сейчас переживаем, должен закончиться", - сказал глава PiS сразу после своего переизбрания. Он отметил, что кандидат от PiS Кароль Навроцкий уже выиграл выборы президента и выразил уверенность, что партия в 2027 году выиграет парламентские выбора и сможет сформировать правительство.
Ярослав Качиньский является председателем PiS непрерывно с января 2003 года, он сменил на этой должности своего брата-близнеца, впоследствии президента Польши Леха Качиньского, который в качестве первого председателя возглавлял "Право и справедливость" в 2001-2003 годах.
PiS являлась правящей партии Польши с 2015 до 2023 года, проиграв последние парламентские выборы коалиции под руководством нынешнего премьер-министра страны Дональда Туска.
Президент Польши прибыл с визитом в Киев, сообщили украинские СМИ