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Канада ввела налог на импорт стали сверх установленной квоты

Канада ввела налог на импорт стали сверх установленной квоты - 28.06.2025, ПРАЙМ

Канада ввела налог на импорт стали сверх установленной квоты

Власти Канады ввели налог в размере 50% на импорт в страну сталелитейной продукции сверх установленной квоты из государств, с которыми у Оттавы не действует... | 28.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-28T05:07+0300

2025-06-28T05:07+0300

2025-06-28T05:07+0300

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ВАШИНГТОН, 28 июн - ПРАЙМ. Власти Канады ввели налог в размере 50% на импорт в страну сталелитейной продукции сверх установленной квоты из государств, с которыми у Оттавы не действует соглашение о свободной торговле, говорится в заявлении правительства страны. "Сегодня министр финансов и национальных доходов Франсуа-Филипп Шампань объявил о введении новых тарифных квот для сталелитейной продукции, импортируемой в Канаду из стран, не входящих в соглашение о свободной торговле. Квоты, установленные на уровне 2,6 миллиона тонн, приведут к введению дополнительного налога в 50% на импорт стали сверх уровня 2024 года из стран, не входящих в соглашение о свободной торговле", - указано в релизе. Сообщается, что мера вступает в силу 27 июня 2025 года, ее пересмотр запланирован через 30 дней. Также в заявлении правительства говорится о том, что дополнительный налог на импорт в страну стали сверх установленной квоты является временной мерой, которая поможет стабилизировать канадский рынок, устранив риск того, что сталь, изначально предназначенная для США, будет перенаправлена ​​в Канаду. "Сочетание пошлин, введенных США на весь импорт стали, и мирового избыточного производства, вызванного нерыночными практиками, заставило многих экспортеров искать новые рынки. Эта мера помогает справиться с этим давлением без перебоев для канадских потребителей", - добавили в правительстве Канады.

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