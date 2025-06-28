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Kia зарегистрировала два товарных знака для продажи электромобилей

Kia зарегистрировала два товарных знака для продажи электромобилей - 28.06.2025, ПРАЙМ

Kia зарегистрировала два товарных знака для продажи электромобилей

Ушедшая из России автомобильная марка Kia зарегистрировала в Роспатенте два товарных знака на модели "KIA EV7" и "KIA EV9" для продажи электромобилей, выяснило... | 28.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-28T05:22+0300

2025-06-28T05:22+0300

2025-06-28T05:22+0300

бизнес

россия

южная корея

роспатент

kia

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МОСКВА, 28 июн - ПРАЙМ. Ушедшая из России автомобильная марка Kia зарегистрировала в Роспатенте два товарных знака на модели "KIA EV7" и "KIA EV9" для продажи электромобилей, выяснило РИА Новости, ознакомившись с электронной базой ведомства. Согласно документам, заявки были поданы в Роспатент в сентябре 2024 года, в июне 2025 года ведомство приняло решение об их регистрации. Правообладателем обоих товарных знаков является "Киа Корпорейшн". В связи с регистрацией "KIA EV7" и "KIA EV9" под данными знаками компания может производить и продавать в России автомобили, в том числе спортивные, фургоны, грузовики, автобусы, электрические транспортные средства, а также комплектующие для автомобилей. ​ Ранее агентство Рёнхап со ссылкой на источники в отрасли сообщило, что автомобильный концерн Kia из Южной Кореи включил Россию в среднесрочный план продаж до 2030 года. По данным агентства, автопроизводитель пересмотрел план продаж машин в 2030 году до 4,19 миллиона машин, в том числе 50 тысяч он планирует продать в России.

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бизнес, россия, южная корея, роспатент, kia