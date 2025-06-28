https://1prime.ru/20250628/kommunarka-858982248.html

В Коммунарке презентуют проект Межрелигиозного духовного центра

В Коммунарке презентуют проект Межрелигиозного духовного центра - 28.06.2025, ПРАЙМ

В Коммунарке презентуют проект Межрелигиозного духовного центра

Проект Межрелигиозного духовного культурно-просветительского центра презентуют в субботу в Коммунарке, в программе - круглый стол Общественной палаты РФ и... | 28.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-28T00:24+0300

2025-06-28T00:24+0300

2025-06-28T00:24+0300

россия

экономика

общество

рф

москва

владимир путин

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/858982248.jpg?1751059453

МОСКВА, 28 июн - ПРАЙМ. Проект Межрелигиозного духовного культурно-просветительского центра презентуют в субботу в Коммунарке, в программе - круглый стол Общественной палаты РФ и Татаро-башкирский Сабантуй в Коммунарке, рассказал РИА Новости глава Духовного собрания мусульман России (ДСМР) муфтий Альбир Крганов. "Во время празднования Сабантуя в Коммунарке состоится презентация проекта Межрелигиозного духовного культурно-просветительского центра. Он объединит четыре религиозных комплекса: исламский, православный, иудейский и буддийский", - сказал муфтий Крганов. По его словам, все культовые здания составят единый архитектурный ансамбль с общей парковой зоной, монументальными композициями и общественными пространствами. "Центр задуман как место не только для молитвы, но и для знакомства с историей, культурой и религиозными особенностями народов РФ. Также планируется открытие реабилитационного учреждения для участников СВО, где военнослужащие-мусульмане смогут получить духовную и социальную поддержку. Проект реализуется при поддержке президента России Владимира Путина, мэрии Москвы", - пояснил глава ДСМР. В этот день также состоится круглый стол "Милосердие в России: Единство в служении Отечеству", в нем примут участие религиозные лидеры, военное духовенство, ветераны СВО, общественные деятели, эксперты.

рф

москва

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, общество , рф, москва, владимир путин