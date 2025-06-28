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В Коммунарке презентуют проект Межрелигиозного духовного центра - 28.06.2025, ПРАЙМ
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В Коммунарке презентуют проект Межрелигиозного духовного центра
В Коммунарке презентуют проект Межрелигиозного духовного центра - 28.06.2025, ПРАЙМ
В Коммунарке презентуют проект Межрелигиозного духовного центра
Проект Межрелигиозного духовного культурно-просветительского центра презентуют в субботу в Коммунарке, в программе - круглый стол Общественной палаты РФ и... | 28.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-28T00:24+0300
2025-06-28T00:24+0300
россия
экономика
общество
рф
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МОСКВА, 28 июн - ПРАЙМ. Проект Межрелигиозного духовного культурно-просветительского центра презентуют в субботу в Коммунарке, в программе - круглый стол Общественной палаты РФ и Татаро-башкирский Сабантуй в Коммунарке, рассказал РИА Новости глава Духовного собрания мусульман России (ДСМР) муфтий Альбир Крганов. "Во время празднования Сабантуя в Коммунарке состоится презентация проекта Межрелигиозного духовного культурно-просветительского центра. Он объединит четыре религиозных комплекса: исламский, православный, иудейский и буддийский", - сказал муфтий Крганов. По его словам, все культовые здания составят единый архитектурный ансамбль с общей парковой зоной, монументальными композициями и общественными пространствами. "Центр задуман как место не только для молитвы, но и для знакомства с историей, культурой и религиозными особенностями народов РФ. Также планируется открытие реабилитационного учреждения для участников СВО, где военнослужащие-мусульмане смогут получить духовную и социальную поддержку. Проект реализуется при поддержке президента России Владимира Путина, мэрии Москвы", - пояснил глава ДСМР. В этот день также состоится круглый стол "Милосердие в России: Единство в служении Отечеству", в нем примут участие религиозные лидеры, военное духовенство, ветераны СВО, общественные деятели, эксперты.
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россия, общество , рф, москва, владимир путин
РОССИЯ, Экономика, Общество , РФ, МОСКВА, Владимир Путин
00:24 28.06.2025
 
В Коммунарке презентуют проект Межрелигиозного духовного центра

В Коммунарке презентуют проект Межрелигиозного духовного культурного центра

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МОСКВА, 28 июн - ПРАЙМ. Проект Межрелигиозного духовного культурно-просветительского центра презентуют в субботу в Коммунарке, в программе - круглый стол Общественной палаты РФ и Татаро-башкирский Сабантуй в Коммунарке, рассказал РИА Новости глава Духовного собрания мусульман России (ДСМР) муфтий Альбир Крганов.
"Во время празднования Сабантуя в Коммунарке состоится презентация проекта Межрелигиозного духовного культурно-просветительского центра. Он объединит четыре религиозных комплекса: исламский, православный, иудейский и буддийский", - сказал муфтий Крганов.
По его словам, все культовые здания составят единый архитектурный ансамбль с общей парковой зоной, монументальными композициями и общественными пространствами. "Центр задуман как место не только для молитвы, но и для знакомства с историей, культурой и религиозными особенностями народов РФ. Также планируется открытие реабилитационного учреждения для участников СВО, где военнослужащие-мусульмане смогут получить духовную и социальную поддержку. Проект реализуется при поддержке президента России Владимира Путина, мэрии Москвы", - пояснил глава ДСМР.
В этот день также состоится круглый стол "Милосердие в России: Единство в служении Отечеству", в нем примут участие религиозные лидеры, военное духовенство, ветераны СВО, общественные деятели, эксперты.
 
ЭкономикаРОССИЯОбществоРФМОСКВАВладимир Путин
 
 
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