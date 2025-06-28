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Житель Тамбовской области выиграл более 300 миллионов рублей в лотерею - 28.06.2025, ПРАЙМ
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Житель Тамбовской области выиграл более 300 миллионов рублей в лотерею
Житель Тамбовской области выиграл более 300 миллионов рублей в лотерею - 28.06.2025, ПРАЙМ
Житель Тамбовской области выиграл более 300 миллионов рублей в лотерею
Житель Тамбовской области выиграл в субботу в лотерею более 307 миллионов рублей, рассказали РИА Новости в крупнейшем распространителе гослотерей в России... | 28.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-28T11:47+0300
2025-06-28T11:47+0300
лотерея
общество
тамбовская область
столото
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МОСКВА, 28 июн - ПРАЙМ. Житель Тамбовской области выиграл в субботу в лотерею более 307 миллионов рублей, рассказали РИА Новости в крупнейшем распространителе гослотерей в России "Столото". "В субботу, 28 июня 2025года, в 10.00 по московскому времени в ходе 10854-го тиража "Спортлото "4 из 20" участник из Тамбовской области выиграл 307 010 350 рублей", - рассказали в компании. Там добавили, что победитель еще не обратился за выигрышем. "Возможно, он или она еще не знает о своем везении. На данный момент известно лишь, что победитель купил билет за 400 рублей", - сказали в "Столото". По правилам "Спортлото "4 из 20", чтобы выиграть суперприз, нужно угадать все числа выигрышной комбинации в двух полях билета. Счастливчик из Тамбовской области выбрал 8, 15, 7, 11 в первом поле билета и 19, 5, 11, 14 – во втором. Выигрыш победителя из Тамбовской области стал шестым по величине среди суперпризов лотереи "Спортлото "4 из 20".
тамбовская область
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лотерея, общество , тамбовская область, столото
лотерея, Общество , Тамбовская область, Столото
11:47 28.06.2025
 
Житель Тамбовской области выиграл более 300 миллионов рублей в лотерею

Житель Тамбовской области выиграл в лотерею более 307 миллионов рублей

© РИА Новости . Максим Богодвид | Перейти в медиабанкЛотерейные билеты "Русского лото"
Лотерейные билеты Русского лото - ПРАЙМ, 1920, 28.06.2025
© РИА Новости . Максим Богодвид
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МОСКВА, 28 июн - ПРАЙМ. Житель Тамбовской области выиграл в субботу в лотерею более 307 миллионов рублей, рассказали РИА Новости в крупнейшем распространителе гослотерей в России "Столото".
"В субботу, 28 июня 2025года, в 10.00 по московскому времени в ходе 10854-го тиража "Спортлото "4 из 20" участник из Тамбовской области выиграл 307 010 350 рублей", - рассказали в компании.
Там добавили, что победитель еще не обратился за выигрышем.
"Возможно, он или она еще не знает о своем везении. На данный момент известно лишь, что победитель купил билет за 400 рублей", - сказали в "Столото".
По правилам "Спортлото "4 из 20", чтобы выиграть суперприз, нужно угадать все числа выигрышной комбинации в двух полях билета. Счастливчик из Тамбовской области выбрал 8, 15, 7, 11 в первом поле билета и 19, 5, 11, 14 – во втором.
Выигрыш победителя из Тамбовской области стал шестым по величине среди суперпризов лотереи "Спортлото "4 из 20".
 
лотереяОбществоТамбовская областьСтолото
 
 
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