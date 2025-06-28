https://1prime.ru/20250628/lotereya-858986667.html

Житель Тамбовской области выиграл более 300 миллионов рублей в лотерею

Житель Тамбовской области выиграл более 300 миллионов рублей в лотерею - 28.06.2025, ПРАЙМ

Житель Тамбовской области выиграл более 300 миллионов рублей в лотерею

Житель Тамбовской области выиграл в субботу в лотерею более 307 миллионов рублей, рассказали РИА Новости в крупнейшем распространителе гослотерей в России... | 28.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-28T11:47+0300

2025-06-28T11:47+0300

2025-06-28T11:47+0300

лотерея

общество

тамбовская область

столото

https://cdnn.1prime.ru/img/84272/04/842720425_0:160:3077:1890_1920x0_80_0_0_6128f70017b2c50b8e88c56f82c58cf1.jpg

МОСКВА, 28 июн - ПРАЙМ. Житель Тамбовской области выиграл в субботу в лотерею более 307 миллионов рублей, рассказали РИА Новости в крупнейшем распространителе гослотерей в России "Столото". "В субботу, 28 июня 2025года, в 10.00 по московскому времени в ходе 10854-го тиража "Спортлото "4 из 20" участник из Тамбовской области выиграл 307 010 350 рублей", - рассказали в компании. Там добавили, что победитель еще не обратился за выигрышем. "Возможно, он или она еще не знает о своем везении. На данный момент известно лишь, что победитель купил билет за 400 рублей", - сказали в "Столото". По правилам "Спортлото "4 из 20", чтобы выиграть суперприз, нужно угадать все числа выигрышной комбинации в двух полях билета. Счастливчик из Тамбовской области выбрал 8, 15, 7, 11 в первом поле билета и 19, 5, 11, 14 – во втором. Выигрыш победителя из Тамбовской области стал шестым по величине среди суперпризов лотереи "Спортлото "4 из 20".

тамбовская область

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

лотерея, общество , тамбовская область, столото