https://1prime.ru/20250628/matvienko-858990242.html

Украинский народ однажды трезво оценит ситуацию в стране, заявила Матвиенко

Украинский народ однажды трезво оценит ситуацию в стране, заявила Матвиенко - 28.06.2025, ПРАЙМ

Украинский народ однажды трезво оценит ситуацию в стране, заявила Матвиенко

Народ Украины, который всегда был братским по отношению к народу России, со временем даст адекватную оценку ситуации в стране, заявила председатель Совета... | 28.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-28T15:51+0300

2025-06-28T15:51+0300

2025-06-28T15:51+0300

политика

россия

украина

валентина матвиенко

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 июн - ПРАЙМ. Народ Украины, который всегда был братским по отношению к народу России, со временем даст адекватную оценку ситуации в стране, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. Матвиенко в субботу в Санкт-Петербурге встретилась с участниками культурно-образовательного проекта "Поезд памяти". "Я уверена, что украинский народ в большинстве своем все правильно понимает. Это всегда был наш братский народ. Мы едины, это доказывает вся история. Они проснутся, они очнутся ... и дадут адекватную оценку всему, что происходит", - сказала она. По оценке Матвиенко, нынешний украинский режим "обслуживает чужие интересы кровью и ценой гибели украинцев, выполняет чужую волю, а не отстаивает интересы своей страны".

https://1prime.ru/20250621/matvienko-858758447.html

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россия, украина, валентина матвиенко