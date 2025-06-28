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Экс-премьер Молдавии обвинил власти в сокрытии проблем в энергетике страны

Экс-премьер Молдавии обвинил власти в сокрытии проблем в энергетике страны - 28.06.2025, ПРАЙМ

Экс-премьер Молдавии обвинил власти в сокрытии проблем в энергетике страны

Власти Молдавии намеренно скрывают информацию о проблемах в энергетике, чтобы перед выборами снизить тарифы, а затем вновь их повысить, считает экс-премьер... | 28.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-28T14:05+0300

2025-06-28T14:05+0300

2025-06-28T14:05+0300

энергетика

молдавия

кишинев

газ

энергетика

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КИШИНЕВ, 28 июн - ПРАЙМ. Власти Молдавии намеренно скрывают информацию о проблемах в энергетике, чтобы перед выборами снизить тарифы, а затем вновь их повысить, считает экс-премьер страны, лидер Либерально-демократической партии Молдавии (ЛДПМ) Владимир Филат. "Я постоянно слежу за темой тарифов и, к сожалению, реальность подтвердила то, о чем я давно предупреждал: власти не только молчат, но и сознательно лгут. По закону тарифы уже должны были быть снижены — на газ, электроэнергию. Но они искусственно поддерживаются на высоком уровне, чтобы не позднее, чем за две недели до выборов, правительство могло "героически" пойти на снижение и продать это как большую победу", - написал Филат в своем Telegram-канале. Он отметил, что во время президентской кампании в 2024 году было дано много обещаний, но сразу после выборов граждан ждал тарифный шок. Сейчас, перед парламентскими выборами, рецепт тот же: обещания, молчание, а затем, возможно, новая волна повышения цен. "Самая серьезная проблема – полное отсутствие прозрачности: мы не знаем, по какой цене покупается газ. Мы не знаем, где он был куплен. Мы не знаем, где оно (топливо - ред.) хранится и сколько нам стоит. Вся эта информация напрямую влияет на ставки, но намеренно скрывается. К сожалению, все, к чему они (члены правительства - ред.) прикасаются, оборачивается кризисом", - подчеркнул Филат. После прекращения Украиной транзита российского газа в Европу обеспечением республики голубым топливом занимается госкомпания Energocom. При этом информация о том, у кого закупается газ, а также по какой цене, является засекреченной, она становится известна потребителям только после того, как заключается очередной контракт. Оппозиция в Молдавии уже поднимала вопрос о необходимости заслушать в парламенте министра энергетики Дорина Жунгиету и руководство Национального агентства по регулированию в энергетике в связи с сокрытием цен на закупку газа, однако большинство в лице правящей партии "Действие и солидарность" не поддержало подобную инициативу.

https://1prime.ru/20250626/moldaviya-858928821.html

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молдавия, кишинев, газ, энергетика