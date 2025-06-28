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Московский монорельс 28 июня завершил свою работу

Московский монорельс 28 июня завершил свою работу - 28.06.2025, ПРАЙМ

Московский монорельс 28 июня завершил свою работу

Московский монорельс 28 июня завершил свою работу, на его месте появится парк на высоте, сообщается на сайте мэра и правительства столицы. | 28.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-28T09:56+0300

2025-06-28T09:56+0300

2025-06-28T09:56+0300

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МОСКВА, 28 июн - ПРАЙМ. Московский монорельс 28 июня завершил свою работу, на его месте появится парк на высоте, сообщается на сайте мэра и правительства столицы. "Московский монорельс прекратил работу в субботу, 28 июня. На его месте появится новый уникальный парк на высоте. Эту идею в проекте "Активный гражданин" поддержали более 71 процента участников голосования. Часть эстакады — от станции "Выставочный центр" до депо монорельса, включая станцию "Улица Сергея Эйзенштейна", — демонтируют, чтобы вид на главный вход ВДНХ стал еще привлекательнее. Открыть парк планируется в 2027 году", - говорится в сообщении. Ведомство уточнило, что вместо монорельса у пассажиров есть удобные и быстрые маршруты через станции метро и Московского центрального кольца (МЦК), а также трамвайные, автобусные и электробусные — они частично дублируют его трассу. "Монорельс построили более 20 лет назад, за это время он так и не стал полноценной частью транспортной системы города. Плановое обследование выявило необходимость в капитальном ремонте. Пассажиропоток монорельса составлял менее двух тысяч человек в сутки, а интервал движения поездов — 30 минут. Для сравнения: по канатной дороге на Воробьевых горах ездят восемь тысяч пассажиров в день", - добавляется в сообщении. Отмечается, что монорельс получит вторую жизнь в виде нового паркового пространства для жителей и гостей столицы. На территории площадью 40 тысяч квадратных метров планируют обустроить беговую дорожку, аллеи, кафе и площадки для отдыха. Парк будет открыт круглосуточно, вход бесплатный.

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