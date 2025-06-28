https://1prime.ru/20250628/moshenniki-858987784.html

МВД сообщило о росте числа подростков, ставших жертвами кибермошенников

МВД сообщило о росте числа подростков, ставших жертвами кибермошенников - 28.06.2025, ПРАЙМ

МВД сообщило о росте числа подростков, ставших жертвами кибермошенников

Число подростков, пострадавших от кибермошенников, увеличилось за первые пять месяцев этого года на 25% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года,... | 28.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-28T13:21+0300

2025-06-28T13:21+0300

2025-06-28T13:21+0300

мошенничество

мвд

общество

подростки

мошенничество

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МОСКВА, 28 июн - ПРАЙМ. Число подростков, пострадавших от кибермошенников, увеличилось за первые пять месяцев этого года на 25% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ. "Количество пострадавших от кибермошенников несовершеннолетних за пять месяцев 2025 года выросло на 25% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Вектор атак смещается на детей и подростков, но конечной целью остаются деньги родителей", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства. Среди основным схем, которые используют преступники в отношении несовершеннолетних - коды авторизации, продажа или покупка игровых аккаунтов, "ответы" на ЕГЭ, вредоносное ПО и поддельные магазины. В первом случае преступники похищают данные во время звонков и сообщений от имени образовательной организации, органов государственной власти или операторов сотовой связи. "Сейчас, например, используется образ фейкового психолога, который требует от ребенка пройти тестирование. После регистрации на фишинговом ресурсе и передачи злоумышленнику кода, имитируется атака на портал "Госуслуги", подключается поддельная техподдержка и сотрудники правоохранительных органов", - добавили в ведомстве. Также преступники нередко используют поддельные сайты, имитирующие страницы онлайн-игр, где за небольшие деньги предлагают игровую валюту, персонажей или предметы. После ввода данных банковской карты мошенники получают доступ к счету, и подросток теряет все средства. В отдельных случаях для покупки игровых валют детей убеждают передать платежные средства родителей. Мошенники в интернете также предлагают "настоящие" ответы и задания к госэкзаменам. Еще один распространенный случай - когда мошенники отправляют ссылку или файл с вредоносной программой. Зачастую мошенники создают фальшивые магазины брендовой одежды, гаджетов или косметики в мессенджерах. "После предоплаты за товар продавец либо блокирует подростка, либо высылает подделку низкого качества. Деньги при этом не возвращаются, а аккаунты магазинов быстро исчезают", - заключили в ведомстве.

https://1prime.ru/20250628/moshenniki-858987371.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мвд, общество , подростки, мошенничество