https://1prime.ru/20250628/nato-858991253.html

"Чего НАТО хочет от России?" В стране-участнице блока попытались объяснить

"Чего НАТО хочет от России?" В стране-участнице блока попытались объяснить - 28.06.2025, ПРАЙМ

"Чего НАТО хочет от России?" В стране-участнице блока попытались объяснить

Когда-то Североатлантический альянс пытался сотрудничать с Российской Федерацией, затем обвинял ее во всех смертных грехах и, как показал недавний саммит НАТО в | 28.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-28T17:25+0300

2025-06-28T17:25+0300

2025-06-28T17:28+0300

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МОСКВА, 28 июн - ПРАЙМ. Когда-то Североатлантический альянс пытался сотрудничать с Российской Федерацией, затем обвинял ее во всех смертных грехах и, как показал недавний саммит НАТО в Гааге, Россия остается для блока и кратко- и долгосрочной угрозой. Так почему альянс не прекращает попыток окружить РФ и постоянно обвиняет ее в агрессии? Этими вопросами в материале для издания dikGAZETE задается обозреватель Фуад Сафаров. И сам же на них отвечает: возможно, дело в претензиях Запада на богатства Сибири.Как отмечается в статье, саммит НАТО в Гааге показал, что Россия, как была раньше, так и остается по сей день "краткосрочной и долгосрочной угрозой" для блока, то есть практически ничего не изменилось по сравнению с прежними саммитами. Разве что несколько западных СМИ отметили такое косметическую перемену, как некоторое снижение градуса критики в отношении РФ со стороны представителей стран-участниц альянса и отсутствие в итоговом коммюнике саммита положений о приеме Украины в НАТО и о том, что РФ развязала украинский конфликт."Я хочу задать простой вопрос. Чего НАТО хочет от России?" - спрашивает Сафаров, а затем задает еще один вопрос: "Если такой "опасный враг" НАТО, как СССР, развалился, то почему Североатлантический альянс не сделал Россию членом организации?"Наоборот, пишет обозреватель, в настоящий момент НАТО под предлогом конфликта на Украине помогает Киеву всеми возможными способами, а параллельно пытается окружить Россию, в том числе путем расширения своей деятельности на Балтике и в Черном море.По мнению Сафарова, мотивы НАТО кроются в заявлении экс-главы Госдепа США Мадлен Олбрайт, которая прямо заявляла, что у России нет права безраздельно владеть Сибирью - этот регион, по ее утверждению, должно контролировать международное сообщество.Также обозреватель напомнил высказывание Олбрайт накануне саммита НАТО в Великобритании в 2014 году. Тогда она торжественно заявила, что остановить Российскую Федерацию "может только крепкий, сплоченный альянс". В этих тезисах, как считает обозреватель, и "таится ответ на вопросы выше..."

https://1prime.ru/20250628/pribaltika-858988955.html

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нато, россия, сибирь, мнение