Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Норвегия хочет активизировать учения НАТО у российской границы - 28.06.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20250628/norvegiya-858984834.html
Норвегия хочет активизировать учения НАТО у российской границы
Норвегия хочет активизировать учения НАТО у российской границы - 28.06.2025, ПРАЙМ
Норвегия хочет активизировать учения НАТО у российской границы
Норвежские власти не скрывают заинтересованности в увеличении военного присутствия НАТО и интенсификации учений альянса в стране, в том числе вблизи границы с... | 28.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-28T08:03+0300
2025-06-28T08:03+0300
политика
норвегия
нато
россия
арктика
https://cdnn.1prime.ru/img/76404/80/764048089_0:203:3888:2390_1920x0_80_0_0_932df2f24a8effbb2058a7a3e6935b5b.jpg
МОСКВА, 28 июн - ПРАЙМ. Норвежские власти не скрывают заинтересованности в увеличении военного присутствия НАТО и интенсификации учений альянса в стране, в том числе вблизи границы с Россией, но это не укрепит безопасность Норвегии, а повысит напряженность и эскалационные риски в Арктике, заявил в интервью РИА Новости посол России в Осло Николай Корчунов. "Норвежские власти не скрывают, что заинтересованы в увеличении военного присутствия и активности НАТО, интенсификации совместных с союзниками учений на своей территории, в том числе к востоку от 24-го градуса восточной долготы, то есть в восточной части граничащей с Россией губернии Финнмарк", - сказал глава дипмиссии. Посол отметил, что все более явное подтягивание на норвежский Север и в арктический регион вооруженных сил стран НАТО, в том числе "внерегионалов" - Великобритании, Германии, Нидерландов и Франции, - происходит "под аккомпанемент пустых заверений Осло в его якобы сохраняющейся приверженности поддержанию "низкой напряженности в высоких широтах". "Уверены, что интенсивная милитаризация северных регионов Норвегии не приведет к укреплению их безопасности, а напротив, лишь повысит уровень военно-политической напряженности и эскалационные риски в Арктике", - подчеркнул Корчунов. Глава российского диппредставительства напомнил, что между Россией и Североатлантическим альянсом отсутствуют эффективные меры доверия и каналы коммуникации по военной линии, что существенно увеличивает вероятность недопониманий и опасных инцидентов. В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Власти в Москве не раз выражали обеспокоенность наращиванием сил блока в Европе. В МИД РФ заявляли, что власти в Москве остаются открытыми к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
https://1prime.ru/20250625/n-tv-858890428.html
норвегия
арктика
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/76404/80/764048089_216:0:3672:2592_1920x0_80_0_0_b95051df4f883dfb0342efce7539f5ea.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
норвегия, нато, россия, арктика
Политика, НОРВЕГИЯ, НАТО, РОССИЯ, АРКТИКА
08:03 28.06.2025
 
Норвегия хочет активизировать учения НАТО у российской границы

Посол Корчунов: Норвегия заинтересована в увеличении присутствия НАТО у границы с Россией

© fotolia.com / Marcel SchauerФлаг Норвегии
Флаг Норвегии - ПРАЙМ, 1920, 28.06.2025
© fotolia.com / Marcel Schauer
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 28 июн - ПРАЙМ. Норвежские власти не скрывают заинтересованности в увеличении военного присутствия НАТО и интенсификации учений альянса в стране, в том числе вблизи границы с Россией, но это не укрепит безопасность Норвегии, а повысит напряженность и эскалационные риски в Арктике, заявил в интервью РИА Новости посол России в Осло Николай Корчунов.
"Норвежские власти не скрывают, что заинтересованы в увеличении военного присутствия и активности НАТО, интенсификации совместных с союзниками учений на своей территории, в том числе к востоку от 24-го градуса восточной долготы, то есть в восточной части граничащей с Россией губернии Финнмарк", - сказал глава дипмиссии.
Посол отметил, что все более явное подтягивание на норвежский Север и в арктический регион вооруженных сил стран НАТО, в том числе "внерегионалов" - Великобритании, Германии, Нидерландов и Франции, - происходит "под аккомпанемент пустых заверений Осло в его якобы сохраняющейся приверженности поддержанию "низкой напряженности в высоких широтах".
"Уверены, что интенсивная милитаризация северных регионов Норвегии не приведет к укреплению их безопасности, а напротив, лишь повысит уровень военно-политической напряженности и эскалационные риски в Арктике", - подчеркнул Корчунов.
Глава российского диппредставительства напомнил, что между Россией и Североатлантическим альянсом отсутствуют эффективные меры доверия и каналы коммуникации по военной линии, что существенно увеличивает вероятность недопониманий и опасных инцидентов.
В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Власти в Москве не раз выражали обеспокоенность наращиванием сил блока в Европе. В МИД РФ заявляли, что власти в Москве остаются открытыми к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
Рейхстаг, Берлин, Германия
Германия закупит у Норвегии крылатые ракеты для истребителей F-35
25 июня, 13:44
 
ПолитикаНОРВЕГИЯНАТОРОССИЯАРКТИКА
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала