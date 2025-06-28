https://1prime.ru/20250628/norvegiya-858984834.html
Норвегия хочет активизировать учения НАТО у российской границы
Норвегия хочет активизировать учения НАТО у российской границы - 28.06.2025, ПРАЙМ
Норвегия хочет активизировать учения НАТО у российской границы
Норвежские власти не скрывают заинтересованности в увеличении военного присутствия НАТО и интенсификации учений альянса в стране, в том числе вблизи границы с... | 28.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-28T08:03+0300
2025-06-28T08:03+0300
2025-06-28T08:03+0300
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МОСКВА, 28 июн - ПРАЙМ. Норвежские власти не скрывают заинтересованности в увеличении военного присутствия НАТО и интенсификации учений альянса в стране, в том числе вблизи границы с Россией, но это не укрепит безопасность Норвегии, а повысит напряженность и эскалационные риски в Арктике, заявил в интервью РИА Новости посол России в Осло Николай Корчунов. "Норвежские власти не скрывают, что заинтересованы в увеличении военного присутствия и активности НАТО, интенсификации совместных с союзниками учений на своей территории, в том числе к востоку от 24-го градуса восточной долготы, то есть в восточной части граничащей с Россией губернии Финнмарк", - сказал глава дипмиссии. Посол отметил, что все более явное подтягивание на норвежский Север и в арктический регион вооруженных сил стран НАТО, в том числе "внерегионалов" - Великобритании, Германии, Нидерландов и Франции, - происходит "под аккомпанемент пустых заверений Осло в его якобы сохраняющейся приверженности поддержанию "низкой напряженности в высоких широтах". "Уверены, что интенсивная милитаризация северных регионов Норвегии не приведет к укреплению их безопасности, а напротив, лишь повысит уровень военно-политической напряженности и эскалационные риски в Арктике", - подчеркнул Корчунов. Глава российского диппредставительства напомнил, что между Россией и Североатлантическим альянсом отсутствуют эффективные меры доверия и каналы коммуникации по военной линии, что существенно увеличивает вероятность недопониманий и опасных инцидентов. В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Власти в Москве не раз выражали обеспокоенность наращиванием сил блока в Европе. В МИД РФ заявляли, что власти в Москве остаются открытыми к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
https://1prime.ru/20250625/n-tv-858890428.html
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норвегия, нато, россия, арктика
Политика, НОРВЕГИЯ, НАТО, РОССИЯ, АРКТИКА
Норвегия хочет активизировать учения НАТО у российской границы
Посол Корчунов: Норвегия заинтересована в увеличении присутствия НАТО у границы с Россией
МОСКВА, 28 июн - ПРАЙМ. Норвежские власти не скрывают заинтересованности в увеличении военного присутствия НАТО и интенсификации учений альянса в стране, в том числе вблизи границы с Россией, но это не укрепит безопасность Норвегии, а повысит напряженность и эскалационные риски в Арктике, заявил в интервью РИА Новости посол России в Осло Николай Корчунов.
"Норвежские власти не скрывают, что заинтересованы в увеличении военного присутствия и активности НАТО, интенсификации совместных с союзниками учений на своей территории, в том числе к востоку от 24-го градуса восточной долготы, то есть в восточной части граничащей с Россией губернии Финнмарк", - сказал глава дипмиссии.
Посол отметил, что все более явное подтягивание на норвежский Север и в арктический регион вооруженных сил стран НАТО, в том числе "внерегионалов" - Великобритании, Германии, Нидерландов и Франции, - происходит "под аккомпанемент пустых заверений Осло в его якобы сохраняющейся приверженности поддержанию "низкой напряженности в высоких широтах".
"Уверены, что интенсивная милитаризация северных регионов Норвегии не приведет к укреплению их безопасности, а напротив, лишь повысит уровень военно-политической напряженности и эскалационные риски в Арктике", - подчеркнул Корчунов.
Глава российского диппредставительства напомнил, что между Россией и Североатлантическим альянсом отсутствуют эффективные меры доверия и каналы коммуникации по военной линии, что существенно увеличивает вероятность недопониманий и опасных инцидентов.
В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Власти в Москве не раз выражали обеспокоенность наращиванием сил блока в Европе. В МИД РФ заявляли, что власти в Москве остаются открытыми к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
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