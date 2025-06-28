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Новак сообщил, когда 1-й энергоблок АЭС "Аккую" будет введен в эксплуатацию - 28.06.2025, ПРАЙМ
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Новак сообщил, когда 1-й энергоблок АЭС "Аккую" будет введен в эксплуатацию
Новак сообщил, когда 1-й энергоблок АЭС "Аккую" будет введен в эксплуатацию - 28.06.2025, ПРАЙМ
Новак сообщил, когда 1-й энергоблок АЭС "Аккую" будет введен в эксплуатацию
Ввод в эксплуатацию первого энергоблока АЭС "Аккую" ожидается в течение года, заявил турецкому госагентству Anadolu вице-премьер РФ Александр Новак. | 28.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-28T12:18+0300
2025-06-28T12:18+0300
энергетика
александр новак
россия
турция
аэс "аккую"
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СТАМБУЛ, 28 июн - ПРАЙМ. Ввод в эксплуатацию первого энергоблока АЭС "Аккую" ожидается в течение года, заявил турецкому госагентству Anadolu вице-премьер РФ Александр Новак. По словам Новака, данный проект для РФ флагманский, он является ключевым проектом в области сотрудничества в области ядерной энергетики и мирного использования ядерной энергии. "Думаю, что первый энергоблок будет введен в эксплуатацию в ближайшем будущем, в течение года", - приводит агентство ответ Новака в переводе на турецкий. В пятницу в Москве состоялось заседание межправительственной комиссии двух стран под руководством Новака и министра торговли Турции Омера Болата. Турция считает приоритетной целью запуск первого энергоблока строящейся "Росатомом" АЭС "Аккую", несмотря на интерес руководства в Москве к строительству второй АЭС, заявил 2 марта министр энергетики Турции Альпарслан Байрактар. Гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев в декабре 2024 года заявил, что главная цель на 2025 год - начало выработки электроэнергии на первом энергоблоке "Аккую". Тогда же Байрактар сообщил, что в течение этого года планируется загрузить топливо в реактор первого блока и начать тестовое производство энергии, строительные и монтажные работы на блоке завершены более чем на 90%. С участием России в Турции строится первая в стране АЭС "Аккую". Она состоит из четырех энергоблоков с передовыми реакторами российского дизайна ВВЭР-1200 поколения 3+. Мощность каждого энергоблока составит 1200 мегаватт. Сооружение АЭС "Аккую" - первый проект в мировой атомной отрасли, реализуемый по модели Build-Own-Operate ("строй-владей-эксплуатируй").
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александр новак, россия, турция, аэс "аккую"
Энергетика, Александр Новак, РОССИЯ, ТУРЦИЯ, АЭС "Аккую"
12:18 28.06.2025
 
Новак сообщил, когда 1-й энергоблок АЭС "Аккую" будет введен в эксплуатацию

Новак: ввод в эксплуатацию первого энергоблока АЭС "Аккую" ожидается в течение года

© РИА Новости . Илья Питалев | Перейти в медиабанкАтомная станция "Аккую" в Турции
Атомная станция Аккую в Турции - ПРАЙМ, 1920, 28.06.2025
© РИА Новости . Илья Питалев
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СТАМБУЛ, 28 июн - ПРАЙМ. Ввод в эксплуатацию первого энергоблока АЭС "Аккую" ожидается в течение года, заявил турецкому госагентству Anadolu вице-премьер РФ Александр Новак.
По словам Новака, данный проект для РФ флагманский, он является ключевым проектом в области сотрудничества в области ядерной энергетики и мирного использования ядерной энергии.
"Думаю, что первый энергоблок будет введен в эксплуатацию в ближайшем будущем, в течение года", - приводит агентство ответ Новака в переводе на турецкий.
В пятницу в Москве состоялось заседание межправительственной комиссии двух стран под руководством Новака и министра торговли Турции Омера Болата.
Турция считает приоритетной целью запуск первого энергоблока строящейся "Росатомом" АЭС "Аккую", несмотря на интерес руководства в Москве к строительству второй АЭС, заявил 2 марта министр энергетики Турции Альпарслан Байрактар.
Гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев в декабре 2024 года заявил, что главная цель на 2025 год - начало выработки электроэнергии на первом энергоблоке "Аккую". Тогда же Байрактар сообщил, что в течение этого года планируется загрузить топливо в реактор первого блока и начать тестовое производство энергии, строительные и монтажные работы на блоке завершены более чем на 90%.
С участием России в Турции строится первая в стране АЭС "Аккую". Она состоит из четырех энергоблоков с передовыми реакторами российского дизайна ВВЭР-1200 поколения 3+. Мощность каждого энергоблока составит 1200 мегаватт. Сооружение АЭС "Аккую" - первый проект в мировой атомной отрасли, реализуемый по модели Build-Own-Operate ("строй-владей-эксплуатируй").
СПГ - ПРАЙМ, 1920, 27.06.2025
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ЭнергетикаАлександр НовакРОССИЯТУРЦИЯАЭС "Аккую"
 
 
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