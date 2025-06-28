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Новак сообщил, когда 1-й энергоблок АЭС "Аккую" будет введен в эксплуатацию

Новак сообщил, когда 1-й энергоблок АЭС "Аккую" будет введен в эксплуатацию - 28.06.2025, ПРАЙМ

Новак сообщил, когда 1-й энергоблок АЭС "Аккую" будет введен в эксплуатацию

Ввод в эксплуатацию первого энергоблока АЭС "Аккую" ожидается в течение года, заявил турецкому госагентству Anadolu вице-премьер РФ Александр Новак. | 28.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-28T12:18+0300

2025-06-28T12:18+0300

2025-06-28T12:18+0300

энергетика

александр новак

россия

турция

аэс "аккую"

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СТАМБУЛ, 28 июн - ПРАЙМ. Ввод в эксплуатацию первого энергоблока АЭС "Аккую" ожидается в течение года, заявил турецкому госагентству Anadolu вице-премьер РФ Александр Новак. По словам Новака, данный проект для РФ флагманский, он является ключевым проектом в области сотрудничества в области ядерной энергетики и мирного использования ядерной энергии. "Думаю, что первый энергоблок будет введен в эксплуатацию в ближайшем будущем, в течение года", - приводит агентство ответ Новака в переводе на турецкий. В пятницу в Москве состоялось заседание межправительственной комиссии двух стран под руководством Новака и министра торговли Турции Омера Болата. Турция считает приоритетной целью запуск первого энергоблока строящейся "Росатомом" АЭС "Аккую", несмотря на интерес руководства в Москве к строительству второй АЭС, заявил 2 марта министр энергетики Турции Альпарслан Байрактар. Гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев в декабре 2024 года заявил, что главная цель на 2025 год - начало выработки электроэнергии на первом энергоблоке "Аккую". Тогда же Байрактар сообщил, что в течение этого года планируется загрузить топливо в реактор первого блока и начать тестовое производство энергии, строительные и монтажные работы на блоке завершены более чем на 90%. С участием России в Турции строится первая в стране АЭС "Аккую". Она состоит из четырех энергоблоков с передовыми реакторами российского дизайна ВВЭР-1200 поколения 3+. Мощность каждого энергоблока составит 1200 мегаватт. Сооружение АЭС "Аккую" - первый проект в мировой атомной отрасли, реализуемый по модели Build-Own-Operate ("строй-владей-эксплуатируй").

https://1prime.ru/20250627/novak-858967908.html

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александр новак, россия, турция, аэс "аккую"