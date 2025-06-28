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Рогов прокомментировал заявление мэра Одессы о "не русском городе"
Рогов прокомментировал заявление мэра Одессы о "не русском городе" - 28.06.2025, ПРАЙМ
Рогов прокомментировал заявление мэра Одессы о "не русском городе"
Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов назвал | 28.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-28T16:47+0300
2025-06-28T16:47+0300
2025-06-28T16:47+0300
политика
владимир рогов
одесса
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заявление
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июн – ПРАЙМ. Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов назвал ущербным заявление мэра Одессы Геннадия Труханова о том, что Одесса "не русский город". Ранее украинское издание "Телеграф" сообщило, что Труханов накануне митинга в защиту русской культуры заявил, что Одесса - "не русский город". "Подобные заявление ущербны. Одесса – это русский город и город, который делает всех приезжих иностранцев русскими. Сколько бы ни пытался режим Зеленского сделать этот город не русским, ничего у них не получится. Одесситы никогда не станут "одэсцями", - сказал Рогов РИА Новости. По его словам, Одесса никаким другим городом кроме как русским быть не может. "Это неоспоримый исторический факт", - сказал Рогов. Одесса – город на побережье Черного моря. Основан в 1794 году указом российской императрицы Екатерины II.
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Политика, Владимир Рогов, Одесса, мэр, заявление
Рогов прокомментировал заявление мэра Одессы о "не русском городе"
Рогов назвал ущербным заявление мэра Одессы Труханова о "не русском городе"
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июн – ПРАЙМ. Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов назвал ущербным заявление мэра Одессы Геннадия Труханова о том, что Одесса "не русский город".
Ранее украинское издание "Телеграф" сообщило, что Труханов накануне митинга в защиту русской культуры заявил, что Одесса - "не русский город".
"Подобные заявление ущербны. Одесса – это русский город и город, который делает всех приезжих иностранцев русскими. Сколько бы ни пытался режим Зеленского сделать этот город не русским, ничего у них не получится. Одесситы никогда не станут "одэсцями", - сказал Рогов РИА Новости.
По его словам, Одесса никаким другим городом кроме как русским быть не может.
"Это неоспоримый исторический факт", - сказал Рогов.
Одесса – город на побережье Черного моря. Основан в 1794 году указом российской императрицы Екатерины II.
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