https://1prime.ru/20250628/odessa-858990920.html

Рогов прокомментировал заявление мэра Одессы о "не русском городе"

Рогов прокомментировал заявление мэра Одессы о "не русском городе" - 28.06.2025, ПРАЙМ

Рогов прокомментировал заявление мэра Одессы о "не русском городе"

Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов назвал | 28.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-28T16:47+0300

2025-06-28T16:47+0300

2025-06-28T16:47+0300

политика

владимир рогов

одесса

мэр

заявление

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июн – ПРАЙМ. Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов назвал ущербным заявление мэра Одессы Геннадия Труханова о том, что Одесса "не русский город". Ранее украинское издание "Телеграф" сообщило, что Труханов накануне митинга в защиту русской культуры заявил, что Одесса - "не русский город". "Подобные заявление ущербны. Одесса – это русский город и город, который делает всех приезжих иностранцев русскими. Сколько бы ни пытался режим Зеленского сделать этот город не русским, ничего у них не получится. Одесситы никогда не станут "одэсцями", - сказал Рогов РИА Новости. По его словам, Одесса никаким другим городом кроме как русским быть не может. "Это неоспоримый исторический факт", - сказал Рогов. Одесса – город на побережье Черного моря. Основан в 1794 году указом российской императрицы Екатерины II.

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владимир рогов, одесса, мэр, заявление