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"Устроил скандал". Мэр Одессы неожиданно вступился за Пушкина

"Устроил скандал". Мэр Одессы неожиданно вступился за Пушкина - 28.06.2025, ПРАЙМ

"Устроил скандал". Мэр Одессы неожиданно вступился за Пушкина

Одесский мэр Геннадий Труханов поскандалил с военнослужащим ВСУ из-за памятника Александру Пушкина, рассказывается в публикации украинского издания "Страна.ua". | 28.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-28T23:45+0300

2025-06-28T23:45+0300

2025-06-28T23:48+0300

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МОСКВА, 28 июн - ПРАЙМ. Одесский мэр Геннадий Труханов поскандалил с военнослужащим ВСУ из-за памятника Александру Пушкина, рассказывается в публикации украинского издания "Страна.ua".На вопрос, почему до сих пор не снесен памятник, прославляющий "адепта русского мира Пушкина", Труханов ответил, что Пушкин, по его мнению, не является символом русской культуры."А что для вас Оперный театр, Потемкинские своды?" — спросил в ответ мэр. А когда узнал, что с ним взялся спорить военнослужащий, поинтересовался, почему тот не на фронте.

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украина, одесса, спор, русская культура