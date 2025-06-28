https://1prime.ru/20250628/oplata-858987503.html

Россия и Турция работают над способами оплаты для российских туристов

Россия и Турция работают над способами оплаты для российских туристов - 28.06.2025, ПРАЙМ

Россия и Турция работают над способами оплаты для российских туристов

РФ и Турция работают над механизмами, позволяющими российским туристам оплачивать услуги в Турции, сообщил в субботу в интервью турецкому госагентству Anadolu... | 28.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-28T12:44+0300

2025-06-28T12:44+0300

2025-06-28T12:44+0300

александр новак

россия

турция

туризм

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СТАМБУЛ, 28 июн - ПРАЙМ. РФ и Турция работают над механизмами, позволяющими российским туристам оплачивать услуги в Турции, сообщил в субботу в интервью турецкому госагентству Anadolu вице-премьер РФ Александр Новак. "Мы совместно работаем над реализацией мер, связанных с обеспечением безопасности визитов и предоставлением механизмов, позволяющих российским туристам оплачивать услуги в Турции", - заявил Новак. Как передает агентство, Новак ожидает роста числа туристов из РФ в Турции по сравнению с 2024 годом. В пятницу в Москве состоялось заседание межправительственной комиссии двух стран под руководством Новака и министра торговли Турции Омера Болата.

https://1prime.ru/20250628/novak-858987086.html

турция

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александр новак, россия, турция, туризм