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Россия и Турция работают над способами оплаты для российских туристов
Россия и Турция работают над способами оплаты для российских туристов - 28.06.2025, ПРАЙМ
Россия и Турция работают над способами оплаты для российских туристов
РФ и Турция работают над механизмами, позволяющими российским туристам оплачивать услуги в Турции, сообщил в субботу в интервью турецкому госагентству Anadolu... | 28.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-28T12:44+0300
2025-06-28T12:44+0300
2025-06-28T12:44+0300
александр новак
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турция
туризм
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СТАМБУЛ, 28 июн - ПРАЙМ. РФ и Турция работают над механизмами, позволяющими российским туристам оплачивать услуги в Турции, сообщил в субботу в интервью турецкому госагентству Anadolu вице-премьер РФ Александр Новак. "Мы совместно работаем над реализацией мер, связанных с обеспечением безопасности визитов и предоставлением механизмов, позволяющих российским туристам оплачивать услуги в Турции", - заявил Новак. Как передает агентство, Новак ожидает роста числа туристов из РФ в Турции по сравнению с 2024 годом. В пятницу в Москве состоялось заседание межправительственной комиссии двух стран под руководством Новака и министра торговли Турции Омера Болата.
https://1prime.ru/20250628/novak-858987086.html
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александр новак, россия, турция, туризм
Александр Новак, РОССИЯ, ТУРЦИЯ, Туризм
Россия и Турция работают над способами оплаты для российских туристов
Новак: Россия и Турция работают над механизмами оплаты услуг для российских туристов
СТАМБУЛ, 28 июн - ПРАЙМ. РФ и Турция работают над механизмами, позволяющими российским туристам оплачивать услуги в Турции, сообщил в субботу в интервью турецкому госагентству Anadolu вице-премьер РФ Александр Новак.
"Мы совместно работаем над реализацией мер, связанных с обеспечением безопасности визитов и предоставлением механизмов, позволяющих российским туристам оплачивать услуги в Турции", - заявил Новак.
Как передает агентство, Новак ожидает роста числа туристов из РФ в Турции по сравнению с 2024 годом.
В пятницу в Москве состоялось заседание межправительственной комиссии двух стран под руководством Новака и министра торговли Турции Омера Болата.
Новак сообщил, когда 1-й энергоблок АЭС "Аккую" будет введен в эксплуатацию