https://1prime.ru/20250628/orban-858985399.html

"Это не дипломатия": Орбан озвучил последствия принятия Украины в НАТО

"Это не дипломатия": Орбан озвучил последствия принятия Украины в НАТО - 28.06.2025, ПРАЙМ

"Это не дипломатия": Орбан озвучил последствия принятия Украины в НАТО

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что принятие Украины в НАТО приведет к эскалации напряженности в Европе, сравнив это с поджиганием пороховой бочки. | 28.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-28T09:49+0300

2025-06-28T09:49+0300

2025-06-28T09:49+0300

политика

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МОСКВА, 28 июн - ПРАЙМ. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что принятие Украины в НАТО приведет к эскалации напряженности в Европе, сравнив это с поджиганием пороховой бочки."Украина в НАТО? Это означало бы войну с Россией и Третью мировую войну на следующий же день. Между тем безрассудная спешка ЕС с принятием Украины переместит линию фронта в самое сердце Европы. Это не дипломатия, это безумие - спички не бросают в пороховую бочку", - написал премьер в соцсети X.Орбан подчеркнул недопустимость подобного подхода, поскольку он может привести к превращению Европы в поле боя.На саммите НАТО в Гааге, первом после избрания Трампа, украинский вопрос был затронут, но Владимир Зеленский не участвовал в официальной программе. По словам Орбана, некоторые страны, США, Турция, Словакия и Венгрия, отказались от совместного участия в мероприятиях с Зеленским. Саммит запомнился кратким итоговым коммюнике, в котором Украине было уделено минимальное внимание, без упоминания перспектив вступления в альянс и роли России в конфликте, хотя и говорилось о продолжении поддержки Киева.

https://1prime.ru/20250627/orban-858956020.html

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украина, европа, венгрия, виктор орбан, нато, ес