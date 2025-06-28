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"Это не дипломатия": Орбан озвучил последствия принятия Украины в НАТО - 28.06.2025, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20250628/orban-858985399.html
"Это не дипломатия": Орбан озвучил последствия принятия Украины в НАТО
"Это не дипломатия": Орбан озвучил последствия принятия Украины в НАТО - 28.06.2025, ПРАЙМ
"Это не дипломатия": Орбан озвучил последствия принятия Украины в НАТО
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что принятие Украины в НАТО приведет к эскалации напряженности в Европе, сравнив это с поджиганием пороховой бочки. | 28.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-28T09:49+0300
2025-06-28T09:49+0300
политика
украина
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венгрия
виктор орбан
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МОСКВА, 28 июн - ПРАЙМ. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что принятие Украины в НАТО приведет к эскалации напряженности в Европе, сравнив это с поджиганием пороховой бочки."Украина в НАТО? Это означало бы войну с Россией и Третью мировую войну на следующий же день. Между тем безрассудная спешка ЕС с принятием Украины переместит линию фронта в самое сердце Европы. Это не дипломатия, это безумие - спички не бросают в пороховую бочку", - написал премьер в соцсети X.Орбан подчеркнул недопустимость подобного подхода, поскольку он может привести к превращению Европы в поле боя.На саммите НАТО в Гааге, первом после избрания Трампа, украинский вопрос был затронут, но Владимир Зеленский не участвовал в официальной программе. По словам Орбана, некоторые страны, США, Турция, Словакия и Венгрия, отказались от совместного участия в мероприятиях с Зеленским. Саммит запомнился кратким итоговым коммюнике, в котором Украине было уделено минимальное внимание, без упоминания перспектив вступления в альянс и роли России в конфликте, хотя и говорилось о продолжении поддержки Киева.
https://1prime.ru/20250627/orban-858956020.html
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украина, европа, венгрия, виктор орбан, нато, ес
Политика, УКРАИНА, ЕВРОПА, ВЕНГРИЯ, Виктор Орбан, НАТО, ЕС
09:49 28.06.2025
 
"Это не дипломатия": Орбан озвучил последствия принятия Украины в НАТО

Орбан: принятие Украины в НАТО означало бы Третью мировую войну уже на следующий день

© Фото : NATOФлаги НАТО в Роттердаме, Нидерланды
Флаги НАТО в Роттердаме, Нидерланды - ПРАЙМ, 1920, 28.06.2025
© Фото : NATO
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МОСКВА, 28 июн - ПРАЙМ. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что принятие Украины в НАТО приведет к эскалации напряженности в Европе, сравнив это с поджиганием пороховой бочки.
"Украина в НАТО? Это означало бы войну с Россией и Третью мировую войну на следующий же день. Между тем безрассудная спешка ЕС с принятием Украины переместит линию фронта в самое сердце Европы. Это не дипломатия, это безумие - спички не бросают в пороховую бочку", - написал премьер в соцсети X.
Орбан подчеркнул недопустимость подобного подхода, поскольку он может привести к превращению Европы в поле боя.
На саммите НАТО в Гааге, первом после избрания Трампа, украинский вопрос был затронут, но Владимир Зеленский не участвовал в официальной программе. По словам Орбана, некоторые страны, США, Турция, Словакия и Венгрия, отказались от совместного участия в мероприятиях с Зеленским. Саммит запомнился кратким итоговым коммюнике, в котором Украине было уделено минимальное внимание, без упоминания перспектив вступления в альянс и роли России в конфликте, хотя и говорилось о продолжении поддержки Киева.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - ПРАЙМ, 1920, 27.06.2025
Орбан объяснил, почему нельзя принять Украину в ЕС
Вчера, 10:23
 
ПолитикаУКРАИНАЕВРОПАВЕНГРИЯВиктор ОрбанНАТОЕС
 
 
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